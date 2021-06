Chebské dvorky po covidové pauze opět oživují historické centrum města

Chebská zákoutí, dvorky, náměstíčka, uličky ožijí v rámci festivalu atmosférou nejrůznějších kulturních zážitků i neočekávaných setkání. Zdi, ploty i zábradlí poslouží jako výstavní plochy pro nejrůznější fotografie, malby, grafické práce, kresby či prostorové instalace.

Po loňské koronavirové přestávce, kdy se konaly pouze výstavy, se organizátoři rozhodli, že letos se tradiční přehlídka umělecké tvorby s bohatým kulturním programem a tvůrčími dílnami uskuteční v kompletní podobě.



„Přestože jsme letošní ročník plánovali stejně, jako ty předešlé, bylo to obtížnější, protože jsme pracovali v nepříliš přehledné a příznivé situaci vládních zákazů a nařízení. V čase, kdy jsme obvykle ladili praktické detaily akce, jsme nyní aktualizovali smlouvy, vkládali je definitivně do registru, potvrzovali objednávky s dodavateli služeb. V daleko větší míře jsme rovněž prováděli rezervace na koncerty či divadelní představení,“ popsala přípravy Hana Olišarová z pořádající Galerie 4 - galerie fotografie v Chebu.

Návštěvníci se mohou těšit na prezentace profesionálních fotografů, kam přispěl například Jan Šibík instalací Praha 1989, ale i na talentované amatéry. „Mezi ně se řadí třeba devítiletý Štěpán a sedmiletá Karla Jáchymovi, z dospělých pak například Daniela Schläglová,“ upřesnila.

Přestože oficiálně festival zahájí v Klášterní zahradě ve čtvrtek v 16:30, kdy ředitel galerie G4 Zbyněk Illek veřejnosti letošní aktéry dvorků představí, už od rána se konají tvůrčí dílny a pro děti jsou připraveny pohádky. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na improvizační vystoupení, které herci chebského Západočeského divadla rozehrají ve 14:30 v prostoru vedle knihovny pro dospělé.

„Za zmínku stojí, že část souboru i technických pracovníků divadla bude letos vystavovat na jednom z 22 míst festivalu. Rezervace jsou už naplněné na PSH - Penery strýčka Homeboye. Jejich koncert k výstavě Drobné korekce rozezní dvorek číslo 2 v 18:30. Posledním pořadem čtvrtečního večera bude představení mladého divadelního seskupení s názvem Ductus Deferens. Většina aktérů je původem z Chebu, nyní jsou studenty AMU v Praze,“ doplnila Hana Olišarová.

Na pátek je na 15. hodinu připravený Le Cabaret Nomade: Kabinet pamětí, v 19 hodin začne koncert Prago Union a následovat bude Slam Poetry Exhibice.

V sobotu se třicet minut po poledni návštěvníci mohou těšit na hudební dokument Johany Ožvold The Sound Is Innocent, následuje módní přehlídka studentů karlovarské umělecké průmyslovky nazvaná Šaty dělají člověka a performance How Things Go.

V 17:30 se na dvorku č. 2 představí talent elektronické hudební scény Ondřej Holý alias dné, poté vystoupí Povodí Ohře a festival zakončí ve 21:30 expedice Kaleidoscope uskupení Cirk La Putyka.

Jak vyplývá z informací na stránkách galerie, organizátoři festivalu se řídí aktuálními opatřeními vlády. Při vstupu do prostoru s programem se netestuje, návštěvníci však musí mít s sebou vedle respirátorů negativní antigenní nebo PCR test ne starší 72 hodin. Platné je potvrzení ze školy, z práce či odběrového místa.

Variantou je průkazka o očkování či potvrzení o prodělání covidu-19, které nesmí být starší 180 dnů. Podrobnosti na www.chebske-dvorky. cz.