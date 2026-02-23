Bezúplatný převod odsouhlasilo na konci ledna městské zastupitelstvo. Kostel církev převede včetně inventáře. Poté, co se probourá zazděný průchod a obnoví se vnitřní spojení s bývalým klášterem, by mohl prostor sloužit jako další sál pro pořádání kulturně-společenských akcí, koncerty, výstavy, ale třeba i pro bohoslužby.
Nedojde totiž k jeho odsvěcení, a tak se zde i nadále budou moci konat církevní obřady. „Nám dává to spojení se základní uměleckou školou smysl. Kostel je v relativně dobrém stavu, bude ale potřebovat částečnou opravu krovů. To se ukázalo při nedávné revizi a rekonstrukci střech klášterního komplexu,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba.
|
Cheb opraví bývalý klášter, pak najde využití. Nabízí se umělecká škola
Kostel svatého Václava pochází původně ze 13. století. Tehdy král Václav II. udělil dominikánům povolení postavit v Chebu klášter. Obě církevní stavby vyrostly na severním okraji hlavního chebského náměstí v letech 1294–1296.
V době třicetileté války však zchátraly natolik, že v roce 1642 došlo ke zřícení části kláštera i raně gotického kostela. Současný barokní kostel vznikl až v letech 1674–1688 jako jednolodní stavba s bočními kaplemi. Klášter přiléhající ke kostelu ze severní strany byl následně dokončen v roce 1720. Při přestavbě kostela došlo také ke změně půdorysu původní středověké stavby.
Hlavní průčelí s honosným portálem a vstupem je nově orientováno do Kamenné ulice. Z původního barokního vybavení se dochovaly menší oltáře v kaplích a kazatelna. Hlavní novorenesanční oltář pochází z roku 1880.
Kostel svatého Václava tak bude další církevní stavbou, kterou vlastní město Cheb. V současné době mu patří například kostel sv. Kláry a klášter klarisek, protější kostel a klášter františkánů či klášter dominikánů, který s Václavem sousedí.