Cheb plánuje úsporný rozpočet, některé ambiciózní projekty radní škrtli

„Dostáváme se do situace, kdy se provozní výdaje města přiblížily celkovým příjmům rozpočtu. Pro nás to znamená, že budeme muset brzdit a přiškrtit investice,“ vysvětluje chebský starosta Jan Vrba, který práci na rozpočtu pro příští rok považuje za jeden z nejsložitějších úkolů posledních let.

„Se zatnutými zuby jsme se dostali k rozpočtu s takovým schodkem, který jsme schopni vyrovnat zůstatky z minulých období. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na úpravách podíleli, protože to bylo opravdu náročné. Já myslím, že všichni pochopili, že je nutné šetřit a právě to je důvod, proč se ty velké škrty v investicích udělaly,“ předestírá starosta.

Největší zásek do kolonky výdajů podle něj přinesla dostavba lávky na Švédský vrch, která se neočekávaně prodražila o nejméně 100 milionů korun.

Zhotovitelská firma totiž v polovině práce skončila v insolvenci, a radnice se tak musela rozhodnout, jak dál. Bývalí zastupitelé po dohodě napříč politickými stranami pak dali přednost dostavbě před demolicí rozestavěného mostku.

„K tomu musíme připočítat dalších 32 milionů korun na rekonstrukce komunikací na Spáleništi a nějakých 10 milionů na silnice v Riegerově ulici. To vše dohromady je tak vysoká částka, že ostatní investice významně determinuje,“ vypočítává starosta.

Nicméně projekty, které se týkají rozvoje škol, se vedení města rozhodlo zachovat. Ty jsou z rozhodující části financovány z dotací.

„Základní problém u nich je, že peníze nejprve musíme vydat a teprve pak je třeba dostaneme zpět. V tom střednědobém výhledu, který je součástí rozpočtu, proto předpokládáme, že od roku 2024 si budeme muset pomoci a vzít si překlenovací úvěr na předfinancování projektů, které budou zpětně hrazeny z dotací. To zatím v Chebu nebylo nutné,“ konstatuje starosta Vrba.

Nové vedení města si po svém nástupu vzalo za cíl především investovat do nynějšího majetku a udržovat jej. Všechny nové projekty proto bude zkoumat, zda nepřinášejí do budoucna další náklady.

„Spíše naopak, měly by ty provozní náklady šetřit. To je první a nejdůležitější úkol. Z toho důvodu jsme některé ambiciózní projekty museli škrtnout, protože jsme věděli, že spíše než další rozvoj města nás čeká údržba toho, co máme. Řada městských objektů je zanedbaná, musíme se věnovat památkám, například rekonstrukci Špalíčku, máme tu historický objekt bývalého dominikánského kláštera, kam bychom rádi přestěhovali základní uměleckou školu. Ukazuje se, že je třeba zásadně opravit sportovní halu Lokomotivy nebo třeba zimní stadion, kam proniká voda. A čeká nás řada dalších věcí,“ dodává starosta Vrba.