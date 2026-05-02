„Obě akce bychom chtěli zahájit v létě. Výměna trávníku, který už neodpovídá předpisům, vyjde na zhruba deset milionů. Na dokončení tréninkové haly by pak plynule navázala rekonstrukce té stávající. Předpokládáme, že letošní investice do oprav celého areálu budou až 30 milionů korun,“ řekl místostarosta Chebu Pavel Pagáč.
Na konci letošního roku by se pak mohlo začít s rekonstrukcí staré sportovní haly. U ní bude potřeba provést zateplení střechy a fasády, projekt počítá i s osazením fotovoltaiky. Změní se také způsob vytápění a dojde na výměnu vnitřních rozvodů. Náklady by mělo město částečně pokrýt z dotací na snížení energetické náročnosti budov.
|
Sportovní areál Lokomotivy v Chebu se promění, prostor zde najde i kultura
V dalších letech by pak měla rekonstrukce po etapách pokračovat. V plánu je stavba druhého hřiště s přírodní trávou, úprava přilehlé kuželny, která by měla ke stávajícím dvěma drahám získat dvě nové. Radnice předpokládá, že v objektu kuželny opraví i restauraci a ubytovnu pro sportovce v patře. Podle Pagáče se uvažuje i o nástavbě, která by možnosti ubytování mohla rozšířit.
Areál TJ Lokomotiva na chebských Hradčanech pochází z roku 1952. V sedmdesátých letech prošel nákladnou rekonstrukcí. Tím však větší investice do sportoviště skončily. Tělovýchovná jednota Lokomotiva, které před lety areál patřil, nemohla zvládnout péči o chátrající budovy a utáhnout milionové náklady na provoz.
V naději, že se jí podaří překonat finanční problémy, si v prosinci 2007 půjčila od města osm milionů korun. Jenže to nepomohlo. Správa a údržba rozsáhlého areálu byla nad možnosti sportovců. V souladu se smlouvou o půjčce proto TJ Lokomotiva převedla v roce 2013 celé sportoviště do majetku města. To se nyní snaží zchátralý areál postupně opravit a zmodernizovat.
|
Celkové odhadované náklady jsou přibližně 400 milionů. Město zvažuje, že na obnovu sportoviště využije část peněz, které získá prodejem pozemků ve Strategickém podnikatelském parku.