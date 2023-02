Tisíce korun ze staré skříně jsou určeny na pomoc postiženým dětem

Desítky prodaných věcí a výtěžek kolem 18 tisíc korun. Taková je bilance prvního kola charitativního projektu chebského centra Nádech, které bylo určeno na pomoc osmileté Nele z Kraslic. Dívenka se narodila zdravá, ale krátce po narození se u ní objevila novorozenecká žloutenka a následně dětská mozková obrna.

Nela je v péči prarodičů, kteří svou péčí a láskou z ležící dívenky vypiplali hyperaktivní osmiletou slečnu. Ta se nyní ze všech sil snaží chodit. Bez speciálních pomůcek a nákladných rehabilitací, které pojišťovna nehradí, to ale nedokáže. A právě jí, i dalším obdobně postiženým dětem, má pomoci stará skříň centra Nádech.

Skříň kdosi před časem do centra přivezl, aby mohla sloužit dál. My jsme ji vlastníma rukama zrenovovaly a natřely. Teď v ní ukládáme dary, které jedni lidé do Nádechu přinesli a druzí si je mohou přes sociální sítě koupit. Peníze poslouží těm, kteří je nejvíc potřebují,“ uvedla Petra Zábranová, která spolu se svou sestrou Věrou Luhanovou v Nádechu působí.

„V průběhu roku představíme každý měsíc jeden životní příběh. Za každým se ukrývá někdo, kdo potřebuje naši pomoc,“ řekla Zábranová. „Ve prospěch Nely se z nádechové skříně prodalo 187 věcí za celkem 14 280 korun. Dalších 3 560 korun vynesl doprodej při společenském setkání. Ve objevovalo například oblečení, ale i hračky či knížky,“ řekla Zábranová.

Nádechovou skříň opět zaplní desítky věcí

V únoru patří nádechová skříň tříletým dvojčátkům Amálce a Natálce z Nejdku. Narodily se předčasně ve 29. týdnu těhotenství s váhami 1150 a 1250 gramů. Obě trpí dětskou mozkovou obrnou. Potřebují rehabilitovat a co nejčastěji cvičit jak hrubou, tak jemnou motoriku. Do rodiny patří ještě starší sestra dvojčátek Adélka a roční bráška Davídek.

„Aby s nimi rodiče mohli jezdit na nejrůznější lékařská vyšetření a rehabilitace, potřebují velký vůz,“ vysvětlila Zábranová s tím, že sbírka vždy začne první úterý v měsíci a po čtyřech týdnech skončí sobotním setkáním v chebském Nádechu. „Chceme do skříně postupně vložit zhruba dvě stovky nejrůznějších věcí k prodeji,“ podotkla Zábranová.

Vysvětlila, že systém funguje tak, že lidé si na Facebooku nějakou věc vyberou. „Pak zaplatí prostřednictvím platformy Donio, kde právě probíhá na dvojčátka sbírka. Je třeba napsat do předmětu či zprávy slova Z nádechové skříně a udělat sken platby. Poté je možné u nás věc vyzvednout, nebo ji na náklady příjemce zašleme,“ dodala Petra Zábranová.