Kalivoda: Lázeňská péče se mění. Musíme se přizpůsobit novým podmínkám

Lázeňská péče se mění. Jiná je struktura hostů, doba pobytu se zkracuje. Změny zaznamenali i provozovatelé hotelů a lázeňských domů v Mariánských Lázních. „Všechno je jinak. Musíme se přizpůsobit podmínkám, které máme,“ říká Karel Kalivoda, ředitel ENSANA Group a předseda Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Mariánské Lázně.

Říkáte, že oproti předcházejícím letům se všechno změnilo. Můžete zmínit nějakou konkrétní zkušenost?

Například délku pobytu. V letech 2017 až 2019 u nás hosté bydleli průměrně 9 nocí. V době covidu se pobyt zkrátil na 7 až 8 nocí, v loňském roce pak činil 5,4 noci.

Co by podle vás mohlo být důvodem?

Myslím si, že na zkrácení pobytu mají vliv dva faktory. První faktor je ekonomický. Lidé se snaží ušetřit peníze tím, že prostě zkrátí dobu pobytu v lázních. Druhým faktorem je změna ve struktuře klientely. Podívejme se na rok 2019: třetinu hostů představovala rusky mluvící klientela, druhou třetinu tvořili hosté z Německa a poslední třetinu pak čeští návštěvníci.

V době covidu představovali 90 procent klientely čeští hosté. Rok 2022 byl, zhruba od srpna, srovnatelný s rokem 2019 co do obsazenosti, ale co se týká skladby klientů, tam jsme někde jinde. Z 50 procent jde o domácí klientelu, 40 procent představují Němci a 10 procent jsou ostatní hosté, například z Izraele nebo arabsky mluvící klienti. Ruská klientela, která tu průměrně pobývala dva týdny, zcela vypadla.

Dotknou se uvedené skutečnosti letošní marketingové kampaně?

Myslím si, že ještě několik let nemá žádný smysl inzerovat v Rusku. Určitě se i dále soustředíme na domácí trh. Také předpokládám nárůst německých klientů; všude v Evropě rostou ceny a my můžeme německým hostům nabídnout vysokou kvalitu za přijatelné ceny. Další cílovou skupinou mohou být hosté z Izraele a arabsky hovořících zemí. Také vidím potenciál v bývalých republikách Sovětského svazu. V Kazachstánu, Ázerbájdžánu či Uzbekistánu, kde mají tradiční kulturu lázeňství a lidé byli zvyklí do lázní jezdit.

Každý rok pořádáte různé akce, co plánujete na letošek?

Nedávno se u nás uskutečnila velká česko-slovenská psychofarmakologická konference, trvala několik dnů a zúčastnilo se jí na 800 lékařů. Předpokládáme, že příští rok se bude konat také. Jednáme rovněž s magazínem Forbes, společně bychom chtěli i letos přichystat nějakou zajímavou akci. V minulosti jsme spolu realizovali např. Women's GALA 2022 nebo Rodinné firmy 2021.

Rádi bychom v této spolupráci pokračovali. V období adventu se na kolonádě uskutečnily úspěšné prosincové víkendy pořádané Tomášem Richterem, se kterým plánujeme seznam akcí ještě významně rozšířit. Jednáme také o konání food festivalu, festivalu vín či festivalu národnostních menšin. Všechno se bude odehrávat převážně na lázeňské kolonádě. Chceme, aby kolonáda žila a byla potěšením jak pro obyvatele města, tak pro jeho návštěvníky.

V novém roce jste se stal předsedou Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Chtěl byste něco změnit?

Hodlám zachovat kontinuitu. Nebudu přerušovat rozjeté akce, které byly velkým přínosem pro město. Pokud řekneme, že všechno bylo špatně, pak by to byl jednoduchý postoj. Pokračovat dál v důležitých projektech a snažit se je doplnit a vylepšit, to vidím jako svůj úkol. Myslím si, že v Mariánských Lázních by měla probíhat celoroční marketingová kampaň. Město má několik strategií a koncepcí. Problém je v tom, že každá koncepce je hodně obsáhlá a zaměřuje se na trochu jinou cílovou skupinu.

Jedná se např. o koncepci cestovního ruchu Živého kraje, strategický plán rozvoje města do roku 2030, lokální management plán UNESCO do roku 2027 a v souvislosti s očekávaným statutem klimatických lázní přibydou další. Úkol předsedy komise vidím ve sjednocení v jedinou marketingovou vizi města a představení této vize všem aktérům – vedení a zastupitelstvu města, hoteliérům a ostatním. Prostředky města a jednotlivých subjektů tak mohou být směřovány jedním směrem, což výsledný efekt umocní.

Podle průzkumu jezdí do Mariánských Lázní převážně páry staršího věku. Je podle vás možné přilákat i rodiny s dětmi?

Tradičními lázeňskými hosty jsou starší lidé, kteří si chtějí odpočinout a čerpat lázeňské služby. Aby byl lázeňský hotel profitabilní, měl by mít kolem 130 pokojů. Jen tak zaplatí lékaře, fyzioterapeuty, maséry, sestřičky a tak dále. Můžeme tedy vidět, že se hotely v Mariánských Lázních začínají pomalu profilovat pro různé skupiny klientů. V budoucnu budou některé hotely nabízet lázeňský produkt a cílit na tradičního klienta.

Část hotelů, zejména těch menších, se bude orientovat na kratší wellness pobyty, návštěvníky UNESCO nebo na rodiny s dětmi. Určitě náš čeká diverzifikace. Žijeme v době, kterou můžeme označit jako „všechno je jinak“, a musíme se tomu přizpůsobit. Hotel nemůže nabízet stejný produkt jako v roce 2019. Navíc v současné době zažíváme dramatické zvýšení cen elektřiny a tepla. I tady musíme hledat cestu, jak se přizpůsobit. Nelze vyloučit, že některé hotely přejdou na sezonní provoz.

Nyní je v Mariánských Lázních nové vedení města. Cítíte nějaké změny?

Naše město je lázeňské, žije převážně z cestovního ruchu. Cítíme, že vedení města tento fakt vnímá a je připraveno cestovní ruch podporovat. Pokud se ve městě bude dařit subjektům cestovního ruchu, bude se dařit i městu a jeho obyvatelům. Máme společný cíl – poskytovat kvalitní služby, aby se k nám hosté rádi a opakovaně vraceli.