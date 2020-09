Karlovarský kraj potřebuje turisty i v zimě, za návštěvu jim bude platit

Nové opatření má platit od 1. října do konce roku. Týká se každého, kdo zavítá do některého z hotelů či penzionů minimálně na tři a maximálně na šest nocí. Host pak bude moci zpětně požádat o proplacení 50 procent ceny za jednu noc pobytu, a to do výše až 300 korun.



Příspěvek bude platit pro jednotlivce i skupiny do pěti osob, aby nabídky kraje mohly využít třeba rodiny s dětmi. Zájemci mohou žádost o příspěvek uplatnit i na více termínů, ale vždy musí jít nanejvýš o jeden termín v měsíci.

„Věřím, že lidé této příležitosti využijí,“ uvedl hejtman Petr Kubis s tím, že příspěvek mohou čerpat všichni občané Evropské unie, kteří předloží fakturu či potvrzení o úhradě ubytování. Kraj jim pak peníze formou daru vyplatí zpětně.

„Samozřejmě počítáme s tím, že pokud by se tato naše výzva osvědčila, můžeme diskutovat o prodloužení doby poskytování příspěvku,“ dodal hejtman s tím, že kraj na tento program ze své kasy vyčlenil prozatím tři miliony korun.

„Hlavně však klademe důraz na to, že si host své ubytování vybere sám, musí ale jít o ubytovatele s živnostenským oprávněním. Slevu pak následně uplatní u Karlovarského kraje, a to prostřednictvím elektronického systému,“ doplnil Kubis. Záměr budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání v pondělí.

Hlavně aby dorazili turisté, přejí si hoteliéři

Provozovatel čtyřhvězdičkového hotelu Maltézský Kříž v centru Karlových Varů Petr Ptáček je s nápadem kraje spokojen. „O prázdninách jsme měli celkem plno, teď je to ale mnohem horší. Příspěvek na ubytování by zájem turistů rozhýbat mohl,“ uvedl.

Šéf hotelu Adria Karel Pešek si to ale nemyslí. „Lidi se teď bojí vyjít i na ulici, natož si vyjet na prodloužený víkend a ubytovat se někde v hotelu. Jenže my musíme dál platit povinné výdaje, abychom hotel udrželi, a vůbec netušíme, co bude dál. Spousta hotelů neotevřela vůbec, my se zatím držíme, ale nevím, jak dlouho to bude trvat,“ řekl.

První dvě rezervace od konce prázdnin tento týden zaznamenala recepční hotelu Poštovní Dvůr v Mariánských Lázních. „Obě ale byly včera stornovány s tím, že se lidem nechce chodit po hotelu v rouškách a taky že se znovu bojí cestovat,“ sdělil ředitel hotelu Bořivoj Duchek s tím, že v zimě to v lázeňských městech bývá špatné i bez pandemie.

Luděk Klapáč z Pensionu Café Restaurant RIČ v Bečově nad Teplou je naopak celkem optimistický. Dřív ubytovával hodně německých a izraelských turistů, dnes vítá v recepci hotelu nejčastěji Čechy. „I proto jsem upravil ceny a třeba apartmány pronajímám za stejnou cenu jako klasické pokoje. Člověk se musí umět přizpůsobit. Když se k tomu teď připojí i peníze z kraje, nemám o zájem turistů obavy,“ podotkl.

Provozovatele ubytovacího zařízení Apartmány Zlatý Anděl na Božím Daru Vladimír Pálek nápad kraje také zaujal. „Na tuto zimu už jsme vyprodaní. Letos totiž začínáme třináctou sezonu a téměř sedmdesát procent hostů se k nám okolo Vánoc vrací rok co rok. Podzimní termíny jsou ale zatím ještě volné, budeme tak rádi za každého, kdo k nám přijede,“ řekl.

Také místní Hotel Praha nemá o hosty nouzi, a přijímá rezervace dokonce už i na leden a únor příštího roku.

„Doufám, že se nic nestane a vláda nás nevypne jako na jaře. V našem hotelu by o práci přišlo dvacet lidí, podruhé už bychom to neustáli,“ uvedl ředitel hotelu Luděk Holinka. Příspěvek kraje na podporu turismu je podle něj vymyšlený dobře, nadšení prý budou i hosté z Německa. „Musí to ale být ošetřené tak, že se to ubytovatelů účetně nijak nedotne. Pak jsem všemi deseti pro,“ dodal.