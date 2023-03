Bezbariérovou poštu zruší, zůstane ta s dvěma schodišti, štve Mariánské Lázně

„Do datové schránky nám zpráva České pošty dorazila v pátek v 5:20. Pošta se rozhodla zrušit svou pobočku v Tepelské ulici, bohužel to je bezbariérová pošta,“ postěžoval si na rozhodnutí pošty starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO).

Budova hlavní pošty na Hlavní třídě v Mariánských Lázních totiž sídlí v historické budově a dostat se k přepážce znamená překonat dvoje schodiště. Navíc není příliš dostupná. Vchodem, který je hned vedle hlavního venkovního schodiště, se lidé k přepážkám nedostanou.

„Je to nedomyšlené rozhodnutí, u hlavní pošty není místo na zaparkování, k nejbližší zastávce MHD je to daleko. Pobočka, kterou chtějí zrušit, stojí naproti zastávce, okolo se dá parkovat, jen kousek dál je poliklinika, sídliště a domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Postavili nás před hotovou věc,“ neskrýval své rozhořčení starosta.

Dodal, že by se vůbec nebránil případné spolupráci formou Pošty Partner. Poštovní služby přitom nejčastěji využívají spíše senioři.

„Navíc Mariánské Lázně jsou oblíbeným turistickým cílem. Ještě před covidem město ročně navštívilo na 400 tisíc hostů, kteří zde přenocovali více než pět nocí. Další statisíce lidí pak strávili v Mariánských Lázních kratší dobu. Budou se divit, jaké máme poštovní služby,“ dodal starosta. „Mariánské Lázně jsou navíc velmi rozlehlým městem a proto i tady vnímám jako nutnost obě pobočky České pošty zachovat.“

Pro krajské město je rušení poboček problém

Mariánské Lázně ale nejsou jediným městem v kraji, které přijde o pobočku České pošty. V Chebu je naplánováno zrušení tří poboček, jedna z nich je součástí obchodního centra Dragoun. Veřejnost si cenila možnosti jednoduchého parkování i dlouhé provozní doby.

V Karlových Varech je plánováno rušení pěti poboček, hlavně v okrajových částech města. Další pobočka, v obchodním centru, už byla zrušená.

„Pro Karlovy Vary to znamená, že v severní polovině města zůstane jediná pošta ve Staré Roli, bez pošty zůstanou i tak velké čtvrti jako Dvory, Rybáře nebo Drahovice. Je to o to těžší, že víc než čtvrtina obyvatel jsou senioři,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pffefer Ferklová. „Také nerozumím zrušení pobočky v Tescu. Bylo tu parkování, lidé si mohli vyřídit svou poštu cestou na nákup, měla otevřeno sedm dní v týdnu. To bývala často jediná možnost pro hodně pracujících nebo dojíždějících lidí.“

O pobočky České pošty přijdou lidé také v Aši, Sokolově, Chodově nebo Nejdku.