V uzavřených okresech úřaduje mobilní pošta, týdně obslouží dvacet obcí

Je to zajímavá změna a trochu i dobrodružství. Tak zhodnotily Eva Manertová a Martina Ťoupalová, jinak pracovnice chebské Pošty 2, první den fungování takzvané mobilní pošty v malých obcích v okresech, které jsou na základě rozhodnutí vlády uzavřené.



Do regionu se obě dámy rozjely poprvé ve čtvrtek. Jejich první zastávkou byla obec Valy.



„Letáky s informací o mobilní poště jsme roznesli až ve středu večer. Ráno přišlo tak pět lidí, tedy asi jedno procento obyvatel obce,“ uvedl starosta Val Quido Vlk.



Předpokládá, že příští týden už bude zájem o tuto službu větší. „Viděl bych to jako velice dobrou věc. Je to pro nás v této nelehké době vítaná pomoc a přínos,“ zhodnotil novou službu starosta.

Ve čtyřech obcích, které poštovní úřednice ve čtvrtek navštívily, obsloužily asi dvacítku lidí. „To je docela slušné. Čekaly jsme, že lidi o této možnosti spíš vědět nebudou. Občas nás hledali, občas jsme hledaly my je. Zatím jsme spíš jen taková rarita,“ zhodnotily pošťačky.

Lidé byli podle jejich zkušeností nadšení. Největší zájem měli o běžné poštovní služby. „Můžou od nás poslat dopis, zaplatit složenky nebo si vyzvednout peníze pomocí karty. A taky koupit třeba los,“ popsala nabízené služby Martina Ťoupalová.

Pro tu je mobilní služba obzvlášť velkým dobrodružstvím. Řídí totiž nezvykle velké dodávkové auto. „Na těch úzkých silničkách je to občas náročné. Když jsme se například míjely s popelářským vozem, bylo to o centimetry a senzory začaly jančit,“ popsala zážitky z cesty.

Co se policejních kontrol týká, problém posádka mobilní pošty neměla. „Když policisté viděli auto s nápisem mobilní pošta, většinou jen mávli a nechali nás jet.“

Milíkov 8:30 - 9:30 Stará Voda 10:15 - 11:15 Okrouhlá 12:30 - 13:30 Lipová 14:15 - 15:15 Úterý

Dasnice 8:45 - 9:45 Šabina 10:30 - 11:30 Dolní Nivy 12:45 - 13:45 Těšovice 14:30 - 15:15 Středa

Třebeň 8:30 - 9:30 Křižovatka 10:15 - 11:15 Velký Luh 12:30 - 13:30 Vojtanov 14:15 - 15:15 Čtvrtek

Valy 8:45 - 9:30 Trstěnice 10:15 - 11:15 Prameny 12:30 - 13:15 Nová Ves 14:00 - 14:45 Pátek

Odrava 8:30 - 9:30

Tuřany 10:15 - 11:15

Kaceřov 12:30 - 13:30

Josefov 14:15 - 15:00

Poslední čtvrteční zastávkou byla Nová Ves. Na prvního a jediného zákazníka tam obě dámy čekaly necelou čtvrthodinu. Shodou okolností se soukromou poštou přijel starosta Pavel Straka. „O mobilní poště jsem se dozvěděl teprve včera,“ prohlásil poté, co vyřídil vše potřebné.

Ani dvě mladé maminky, které přišly nakupovat do místního konzumu, o této službě nic nevěděly. Přesto by si starosta dokázal představit, že by dodávka s poštovním úřadem mohla jezdit do obce i mimo období, kdy je region uzavřený. „Třeba by tady nemusela stát dlouho, ale lidé by měli šanci si přímo v obci vyřídit vše potřebné. To by bylo naprosto výtečné,“ zhodnotil mobilní poštu Straka.

S takovou možností ovšem Česká pošta nepočítá. „Tuto službu budeme poskytovat po dobu trvání omezení a do zlepšení epidemické situace,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Po třičtvrtěhodině, kterou měly poštovní úřednice Martina Ťoupalová a Eva Manertová vyhrazenou pro Novou Ves, zbývalo udělat uzávěrku a vydat se na zpáteční cestu do Chebu. Ale jen proto, aby v pátek opět vyjely na cesty. Tentokrát do Odravy, Tuřan, Kaceřova a Josefova.