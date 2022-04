Aš se dohodla s Českou poštou, má šanci, že se do města vrátí doručovatelé

9:34

Neústupnost, s jakou se ašská radnice pustila do řešení problémů kolem doručování zásilek, přinesla ovoce. A to v podobě dohody mezi městem a Českou poštou. V ní stojí, že kvalita doručování se nyní bude tři měsíce na obou stranách bedlivě sledovat. Pokud se prokáže, že současný model nefunguje, vše se vrátí do původní podoby.