Karlovarské centrum pro uprchlíky posílilo, město poskytlo hotel Trocnov

Hned u vstupu do KV Areny, tedy přesněji do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) dostanou uprchlíci pořadové číslo, na světelných tabulích pak mohou zjistit, kdy přijdou na řadu. V jedenáct hodin dopoledne vydávali hasiči číslo 820, o kousek dál na světelné tabuli ale svítilo číslo 262.

To jsou první dojmy, které uprchlíci po příjezdu do KACPU uvidí. „Kapacita centra je zhruba 400 lidí denně, záleží ale na tom, co všechno si lidé musí vyřídit,“ poznamenal mluvčí hasičů Martin Kasal.

Někteří uprchlíci už mají formuláře vyřízené, případně mají zajištěné ubytování. Jiní mají s vyplňováním problémy, případně se zdrží na jiném místě. Většina tak v centru stráví řadu hodin.

Na čekání je KACPU vybavené, kraj tady zajišťuje pitný režim a alespoň základní jídlo. „Restaurace vaří teplé jídlo i pro děti, navíc poptáváme i různé sušenky, bonbony nebo lízátka,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarského kraje.

Na vyřízení mohou lidé čekat v několika sektorech hlediště, své záležitosti (víza, pojišťovnu, úřad práce a podobně) si vyřizují na ploše u jednotlivých stánků. „Pro ty, kteří dorazí v noci, je zajištěné ubytování, místa je tady dost. Jsme schopni zajistit přespání pro mnohem více lidí, jsme ale v této chvíli limitováni počtem lůžek,“ poznamenal mluvčí hasičů.

Dopoledne byl i přes dlouhé čekání v KV Areně klid. Lidé využili možnosti natáhnout se na lůžkách v klidném prostoru, případně z hlediště sledovali dění na ploše. Nikde se netvořily zbytečné fronty.

Na videokostce nad plochou děti sledují pohádky, úspěch u nich má Krteček nebo dvojice Hej rup. Uprostřed je pak herna, kde pomáhají dobrovolníci. Ti jsou v zelených vestách a snaží se uprchlíkům usnadnit jejich problémy.

Zatímco děti dokážou své starosti hodit za hlavu a prohánět se na odrážedlech, dospělí jsou na tom hůře. Snaží se spojit se svými blízkými, hledají nejčerstvější informace. Řada z nich se musí vyrovnat s novým prostředím. I na to je ale KACPU připravené. Pomoc zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.

„Psychické potíže, problémy s krevním tlakem a bolesti hlavy, to jsou nejčastější problémy, které tady řešíme. Nic vážnějšího jsme nezaznamenali,“ poznamenal Vasil Tarant, lékař záchranky na stanovišti na bývalé ledové ploše. On sám pochází z Donbasu, v České republice žije i s rodinou už řadu let.

Nemocní tady dostanou i léky. Většinou právě analgetika na bolest, prášky na tlak nebo na uklidnění.

Posílit bude třeba i personál

K rozšíření centra na celý prostor KV Areny přistoupil kraj poté, co počet utečenců začal výrazně narůstat. „Nárůst počtu uprchlíků byl skokový. V pondělí centrum odbavilo 663 lidí,“ konstatoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Během 8. března jich přibylo dalších 474,“ doplnila statistiky mluvčí Pavlíková.

Podle hejtmana se tak záměr rozšířit centrum ukázal jako prozíravý. „Zvláště v okamžiku, kdy v pondělí k Praze směřovaly čtyři vlaky uprchlíků. Část z nich národní centrum dislokovalo právě do Karlových Varů,“ vysvětlil skokový nárůst počtu Kulhánek.

Ruku v ruce s rozšířením centra jde i nutnost posílit jeho personální obsazení. „Bude potřeba 60 lidí,“ naznačil Kulhánek s tím, že tento počet se už podařilo zajistit díky policistům a hasičům, své zaměstnance pak uvolňuje i krajský úřad a magistrát města. „A pak se hlásí i dobrovolníci,“ dodal hejtman.

Podle odhadů by mohl Karlovarský kraj přijmout na šest tisíc běženců. Toto číslo by se ale mohlo podle hejtmana ještě změnit. Poměrně rychle přitom ubývají počty lůžek pro jejich ubytování. Statistika krajského úřadu jich eviduje 737. V tomto počtu figuruje i kapacita karlovarského hotelu Trocnov. Městu se jej ani napodruhé nepodařilo prodat, takže jej dalo k dispozici utečencům.

„Tuto možnost jsme už nahlásili Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině,“ potvrdila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že by se uprchlíci mohli nastěhovat prakticky okamžitě. Hotel je vybavený, město pouze zajistilo ve spolupráci s centrem Nádech lůžkoviny a nezbytné drogistické výrobky.

„O případné stravování by se postaralo Městské zařízení sociálních služeb,“ doplnila primátorka. V hotelu se podle ní podařilo zajistit i nepřetržitou službu recepce. Přes den ji zajišťují zaměstnanci Infocentra Karlovy Vary, v noci pak nasadila své síly městská policie.

Kraj i nadále vyzývá dárce, aby svou materiální pomoc směřovali do centrálního skladu, který sídlí v areálu Řempo Holoubek ve Staré Roli v ulici Závodu míru. „Aktuálně centrální sklad poptává dětskou výživu v kapsičkách, sušenky, pokud možnost balené po kusech, měkké sladké trvanlivé pečivo, Brumíky, croissanty a podobně,“ uvedla Jitka Čmoková z tiskového odboru kraje.

Dárci ovšem mohu nosit i bonbony balené po malých balíčcích nebo jednotlivě, lízátka či pitíčka pro děti. Stále je sháňka i po spacích pytlech, dekách a karimatkách. V KV Areně po reorganizaci vznikl humanitární sklad, který je zásobovaný z toho centrálního.