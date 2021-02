Na chebském komíně se objevil samec se samicí. Hned utvořili čapí pár

„U jednoho z okroužkovaných čápů, kteří se na hnízdě o víkendu objevovali, se mi podařilo odečíst část identifikačního čísla. Podle koncového trojčíslí jsem poznala, že náš čáp to není. Je ale možné, že se do Chebu vrátil některý z mladých odchovanců chebského páru, který byl někde, zřejmě v Německu, okroužkován. U druhého čápa se zatím přečíst kroužek nedaří,“ uvedla Monika Dohnalová.

Ta čapí rodinku na komíně u nákupního centra pozoruje už od roku 2008. „To jsem se přistěhovala do bytu, z něhož mám hnízdo jako na dlani. O dva roky později jsem založila facebookovou stránku Chebští čápi. Je na ní možné najít zajímavé údaje z pozorování, ale i spoustu fotek a videí,“ popisuje Monika Dohnalová.



Výsledky svých pozorování pravidelně předává ornitologům. A v pondělí krátce po poledni přišla s další informací. Na hnízdě se objevil samec a hned se samicí, jejíž levou nohu zdobí kroužek, utvořil pár.

„A to je další novinka, která se chebských čápů týká. Ukázalo se totiž, že ačkoli na hnízda se obecně vrací nejprve samci, v Chebu tomu je už několik let naopak. Zjistili jsme to při páření, kdy se jasně ukázalo, že ten, kdo z chebského páru nosí kroužek a už nejméně šest let přilétá první, je právě samička,“ uvádí Dohnalová.

Podle jejích slov přiletěl čáp za celou dobu pozorování nejdříve loni, kdy to bylo hned 10. února. A jako nejsmutnější označuje rok 2013, kdy se u čápů vylíhla čtyři mláďata. Vinou studeného a deštivého června však všichni mladí na hnízdě uhynuli.

„Naši čápi mívali vždy nejméně dvě, ale někdy i šest mladých,“ doplňuje Monika Dohnalová.