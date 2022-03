Pes často sám pozná, kde má člověk slabé místo, říká canisterapeutka

Návštěva jejích svěřenců přináší lidem, kteří tu tráví podzim života, vítané zpestření denního stereotypu, psychické povzbuzení a často i tolik potřebnou fyzickou aktivitu.

„Máme se psy úspěch, většina ze seniorů má radost, když nás vidí. Jsme pro ně vítaným zpestřením,“ vypráví Jaroslava Voltrová, která za dříve narozenými míří s devítiletou Lussy plemene belgický grifonek a desetiletou fenkou bostonského teriéra Fanny.

Obě psí terapeutky mají složené zkoušky, které musí každoročně obnovovat. Občas jim sekunduje roční Haidy, rovněž z rodu bostonských teriérů. „To je takový mladý divoch. Zatím nevím, jestli bude pro canisterapii vhodná, uvidíme, jak se projeví. Ale lidé ji mají rádi právě tím, jak je akční,“ říká Jaroslava Voltrová.

Podle jejích slov je pro canisterapii vhodné jakékoli plemeno. Záleží především na povaze každého psa. „Nesmí být uštěkaný, nesmí se lekat a především je třeba, aby byl kontaktní a nechal na sebe sáhnout. Na tuhle práci musí složit zkoušky, kde se sleduje především to, aby nebyl kousavý, aby neútočil - a to ani v případě, že se mu dává žrádlo. Pamlsky si musí brát z ruky opatrně a musí si zvyknout, že nemocní lidé jsou někdy neohrabaní a mohou jej nechtíc třeba zmáčknout. Ani tehdy pes nesmí zaútočit,“ popisuje Voltrová.

Přímo canisterapii se věnuje už více než třináct let. „Je zvláštní, že pes často sám pozná, kde má člověk slabé místo. A ideální je, když pomáhá rozhýbat ochrnuté končetiny. Někdy je to třeba psy naučit, a tak se například lidem mažou ruce sýrem, aby je psi olizovali. Odborníci, ke kterým chodíme na zkoušky, říkali, že je to tak jemná a přitom intenzivní masáž, že ještě šest hodin poté jsou ti lidé schopni vzít do ruky pastelku a kreslit. Ale už jen tím, že psy hladí, podrbou je nebo jim třeba podají pamlsek se ti lidé hýbou a intenzivně procvičují jemnou motoriku,“ říká canisterapeutka.

Ačkoli se to nezdá, léčebné návštěvy jsou pro psy velmi vyčerpávající. „Jako by tam ta zvířata pokaždé nechávala kus svojí energie. Když odjíždíme, většinou v autě usnou. A i pak musí odpočívat, aby se zas dostala do formy,“ dodává Jaroslava Voltrová.

Odborníci se shodují, že pro obyvatele domovů pro seniory, ale i pro lidi v nemocnicích či léčebnách, má canisterapie zásadní význam. Není neobvyklé, že canisterapeut a jeho pes jsou pro seniora často jedinou návštěvou „z venku“, a suplují tak roli rodinných příslušníků.

Metoda se využívá pro všechny věkové kategorie klientů v nejrůznějších zařízeních i přímo v rodině. Klienty mohou být lidé s postižením, po úrazech či onemocněních, ale i ti, kteří jsou zcela zdraví, jen se ocitli v nepříznivé životní situaci, například když jsou evakuováni mimo domov. V takových případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.