Stoupající cena paliv může časem zdražit jízdné, avizují dopravci v kraji

„Zvýšení cen jízdného zatím není na pořadu dne,“ řekl v souvislosti s karlovarskou městskou hromadnou dopravou Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Dopravce se rozhodl po dohodě s městem, které je jeho jediným akcionářem, zatím vyčkávat. „S naším akcionářem jsme současnou situaci samozřejmě řešili. Zatím to vypadá, že by vzrůstající ceny na sebe vzalo město s tím, že cestujících by se nijak nedotkly,“ naznačil Siřínek.

Velká část flotily karlovarské hromadné dopravy však místo nafty používá jako paliva stlačený zemní plyn (CNG). Cena plynu se přitom také nevyvíjí příznivě.

„Máme rámcovou smlouvu, v níž je cena plynu fixovaná až do konce roku 2023. Takže otázka nezní, za kolik ho budeme nakupovat, ale jestli vůbec bude,“ doplnil Siřínek.

Co se ceny jízdného v příměstské dopravě týká, bude podle ředitele záležet na výsledcích jednání s krajem. Na ta se odvolávají i ostatní velcí dopravci v Karlovarském kraji.

„Kdyby tato situace byla dlouhodobá, je zvýšení cen jízdného jednou z cest. Se zadavatelem dopravy komunikujeme,“ řekl René Roubík, obchodní ředitel společnosti Ligneta.

Obdobně situaci komentoval i Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy KV. I podle něj není zvyšování cen jízdného úplně tím prvním krokem, jak se s nárůstem cen pohonných hmot vypořádat. „Je to jedna z variant, ale spíš následná,“ naznačil Suchan.

Dopravci chtějí řešení po kraji

Regionální dopravci podle něj apelují na kraj, aby situaci řešil mimořádnou zálohou. „S tím, že bychom se po vyúčtování, řekněme v polovině roku, dohadovali dál,“ řekl Suchan. Tato jednání podle něj neulehčuje fakt, že se situace mění každým dnem. „Nevíme, co bude za týden nebo za měsíc,“ doplnil.

Velkou roli přitom má podle Suchanova názoru sehrát i stát. „Od sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia proto odejde na ministerstvo dopravy i vládu požadavek na řešení. Bude zahrnovat například snížení spotřební daně pro dopravce, případně úpravu daně z přidané hodnoty či zastropování cen pohonných hmot pro autobusové i nákladní dopravce. Stát se ke vzniklé situaci musí postavit čelem,“ dodal ředitel společnosti Autobusy KV.

„Na Karlovarský kraj se vzhledem ke kritické situaci související s narůstajícími cenami pohonných hmot obrátil zástupce Rozvojového dopravního svazu a požádal za autobusové dopravce o pomoc při řešení aktuálního stavu. Konkrétně navrhl, aby kraj projednal zálohově jednu měsíční platbu kompenzace navíc. O tomto návrhu bude vedení kraje jednat a předpokládám, že není důvod, aby požadavku nevyhovělo,“ uvedl Jan Bureš, krajský zastupitel pro oblast dopravy.