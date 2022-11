Místo blahobytu přišel tvrdý pád, Bublava a Prameny teď splácejí dluhy

Prameny se do finančních problémů dostaly kvůli projektu stáčírny minerálních vod a obnovy lázeňské tradice. Dnes už obec žije bez rozpočtového provizoria. Podle starostky Michaly Málkové je situace v Pramenech mnohem klidnější než před nějakými dvěma lety.

„Už fungujeme v běžném režimu, máme odblokované veškeré majetky, účty a pozemky. Nyní se nám podařilo za pomoci dotace zdemolovat ruinu, bývalý bytový dům v centru obce,“ popsala situaci starostka.

Ta má v plánu přestěhovat místní radnici do objektu někdejší dílny, který si obec pronajala. „Rovněž by zde mohl vzniknout sál pro setkávání obyvatel, který nám v Pramenech chybí. Dalším úkolem je najít možnost, jak opravit naši kanalizaci a čističku. Jsme teprve na začátku, ale chtěli bychom, aby do konce tohoto volebního období byla alespoň část kanalizace opravená,“ nastínila Málková hlavní priority obce.

Tu ve větším rozletu brzdí splácení bezúročné půjčky 31 milionů od ministerstva financí. Roční splátky činí 800 tisíc korun. Přesto se najdou prostředky i na rozvoj obce.

„Teď se například učíme, jak získávat dotace, na které jsme si více než dvě desetiletí nesáhli. Dýchá se nám mnohem lépe, než když jsme byli pod rozpočtovým provizoriem. Máme nové osvětlení, dětské hřiště, z centra zmizela ruina. Horkou novinou je nová odpočinková zahrada, která vznikla na zanedbaném pozemku poblíž centra obce. Je to taková oáza klidu s jezírkem, altánem, posezením a upravenými cestičkami. Chtěli bychom tu vysadit nějaké stromy a plánujeme, že do té akce vtáhneme i samotné obyvatele,“ doplnila starostka Málková.

Komu patří akvapark

Smutným mementem problémů v Bublavě je nikdy nedostavěný objekt akvaparku, kvůli kterému se obec dostala do velkých finančních problémů. Dostat se z nejhoršího pomohla radnici rovněž bezúročná půjčka od ministerstva financí z roku 2018. Její získání považuje starostka Bublavy Monika Hrádková za „majstrštyk“.

Obec za to ale platí nemalou cenu v podobě milionové každoroční splátky. Hradit je Bublava bude ještě dalších deset let. Při šesti milionech příjmů z rozpočtového určení daní proto moc peněz na rozvoj nezbývá. A další příjmy v podobě například ubytovacího poplatku či smluvního pronájmu pozemků lyžařského areálu financování investičních záměrů výrazně nepomohou.

I v Bublavě proto jdou cestou dotací. „Nadstavbové projekty si moc nemůžeme dovolit. Ale žijeme. Rozvíjíme se za pomoci dotací,“ uvedla Monika Hrádková. Dotační peníze obec využívá například na prodloužení vodovodu, kanalizace i na opravu cest. „Nyní zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníka v dolní Bublavě, chystáme se i na oplocení hřbitova,“ přibližuje starostka další projekty.

Bublavu v aktuálním volebním období čeká i debata o tom, co udělat s rozestavěným akvaparkem. Ten sice stojí na pozemcích obce, vlastník samotné stavby ale není určený. Pokud by jej získala obec, je třeba podle Hrádkové myslet na to, že vlastnictví stavby bude pro obec znamenat také další povinnosti a výdaje.

„Záleží ale na obecním zastupitelstvu, jak se k této otázce postaví. Každopádně bychom se do problému měli příští rok více ponořit,“ dodala Monika Hrádková.