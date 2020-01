Oblíbenému výletnímu místu pomohla Brána do nitra Země

Prostor nově protíná od hráze přehrady směrem na Kachní kámen bezbariérová cesta pro pěší a cyklisty.

„Od roku 2017 se území rekultivuje, odstraňují se nálety, vznikla nová cestní síť, nechybí parkové úpravy a lávka přes strž. Lidé zde také najdou například bludiště nebo kouzelný les, který vyzdobili svými díly žáci chebských škol. Na to letos navázala další fáze obnovy,“ připomněl chebský starosta Antonín Jalovec.

Někdejší oblíbené výletní místo, na které se po válce a odchodu německých obyvatel zapomnělo, letos oživily parkové úpravy, dokončen byl labyrint cest, objevily se zde nové odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, prostor krášlí pergola.

Město nechalo upravit i okolí vyhlídky Egerwarte, která se tyčí nad skalnatým údolím řeky Ohře. Celkové náklady činily přibližně deset milionů korun, přičemž evropská dotace z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem pokryje 90 procent uznatelných nákladů.

Cheb nyní bude ve spolupráci s Františkovými Lázněmi usilovat o vybudování cyklostezky, která by měla vést právě obnoveným územím a obě města konečně bezpečně spojit.

Spojení Chebu a Františkových Lázní

„Vím, že Františkolázeňští by v příštím roce rádi vybudovali stezku od Slatiny ke Komornímu Dvoru, tedy k hranicím svého katastru. My bychom se k nim připojili a stezku protáhli až za osadu Stein. Velký problém však bude na Komorním Dvoře, kde okolo komunikace není příliš místa a zatím není jasné, kudy cyklostezku vést,“ doplnil starosta Jalovec.

Podle františkolázeňského starosty Jana Kuchaře by právě cyklostezka mohla po vstupu lázeňského trojúhelníku do UNESCO pomoci řešit očekávaný nápor turistů. „Část z nich by mohla právě touto cestou zavítat i do Chebu,“ řekl.

Na přeshraničním projektu Brána do nitra Země s důrazem na geologii a vzdělávání spolupracuje město Cheb s Františkovými Lázněmi, které pracují na zpřístupnění podzemí Komorní hůrky a budují nové návštěvnické zázemí v rezervaci Soos. Třetím partnerem je geologická společnost z bavorského Fichtelbergu, která díky projektu obnovuje a otevírá pro zájemce bývalý železnorudný důl.