Opravu božích muk zaplatí dárce, kameníci už jim vracejí původní podobu

Roky jezdil Stanislav Kučera z Podhradu do práce kolem neudržovaných kamenných božích muk s kovovým křížem na vrcholu. A když při cestách po republice viděl, jak se lidé o drobné sakrální stavby starají, jak bílí a obnovují kapličky, řekl si, že i pomník v Podhradu by si podobnou péči zasloužil.

Oslovil proto Nadační fond Historický Cheb, který před lety vznikl právě za účelem péče o památky na území Chebska, a nabídl se, že opravu kamenného artefaktu zaplatí.



„Bylo mi líto, že některé sakrální stavby tady v příhraničí vypadají tak, jak vypadají, když jinde si jich lidé váží. Proto jsem se rozhodl udělat, myslím, správnou věc,“ řekl Stanislav Kučera.

Ten přiznal, že rozhodnutí zaplatit opravu, které našlo podporu v celé jeho rodině, bylo jednoduché. Horší bylo vymyslet, jak to udělat.



„Nejprve jsem asi dva roky přemýšlel, jakou cestou se vydat, a také jsem hledal, koho v té souvislosti oslovit. Nakonec jsem našel nadační fond a domluvili jsme se,“ doplňuje nový patron božích muk, která donedávna stála nedaleko křížové cesty na Loretu.

Nyní už má památku v péči kamenický mistr, který jí vrací dřívější podobu. Stanislav Kučera ale u záchrany jednoho zastavení skončit nehodlá. Vyhlédl si už další dvě, která v okolí volají po opravě. Těm se chce věnovat v budoucnu.

„Je velmi neobvyklé, že oprava památky bude financována soukromým dárcem. S něčím takovým se setkáváme poprvé. Správní rada Nadačního fondu Historický Chebu děkuje panu Stanislavu Kučerovi z Podhradu za jeho dar. Vážíme si všech, kteří nám pomáhají chránit společné dědictví,“ uvedla předsedkyně správní rady fondu Marcela Brabačová.

Doplnila, že nadační fond už má s obnovou božích muk zkušenost. Podobnou památku fond nechal opravit v roce 2018 na Švédském vrchu. Nápis, vytesaný na podstavci, který jediný z celého zastavení zbyl, dokládá, že tamní muka pocházejí z roku 1730.

Kamenný artefakt byl na Švédském vrchu postavený ke cti Navštívení Panny Marie. Ta byla uctívána v německém Marienweiher, a Chebané tam kolem božích muk v minulosti chodili na poutě. Částku 70 tisíc korun za znovuvzkříšení památky tehdy hradil fond ze svého rozpočtu.

„Tentokrát je situace jiná a pro členy správní rady fondu i výjimečná. Za asistence archeologa Michala Beránka z chebského muzea odvezl kameník Stanislav Junek celý památník do své dílny. Na místě, kde boží muka stojí, bude třeba provést terénní úpravy, stabilitu kamenné památky zajistí nová základová deska. Hotovo by mělo být do konce července,“ prozradila Marcela Brabačová.

Hlavu bude nutné udělat znovu

Podle Stanislava Junka z Kamenosochařství Zádub – Závišín, je žulový podstavec i nápisová deska s datem 1808 v dobrém stavu. O dost hůř vypadá hlava a okrasný prvek na vrcholu božích muk, do něhož je vetknut železný kříž s Ježíšem.

„Žulový podstavec je ošetřený, číslice nově pozlacené. Horní pískovcové prvky jsou ale téměř neopravitelné. Hlava se drolí a bude nutné ji udělat celou znovu, okrasný prvek na vrcholu budu muset zrestaurovat. Na něj poté přijde pískovcový 120 centimetrů vysoký kříž, který ještě ozdobí železný kříž s Kristem. Celkem tak bude památka vysoká přibližně 3,5 metru,“ popsal Stanislav Junek opravy.

Vzhledem k tomu, že pomníček tvoří několik nesourodých částí, odhaduje Stanislav Junek, že tyto části k sobě v minulosti nepatřily a zastavení je tak sestaveno z několika památníků.

„Pískovcová část zcela jistě nebyla původní částí těchto božích muk. Podle spojovacího materiálu odhaduji, že k sestavení došlo někdy v osmdesátých až devadesátých letech. Tehdy po revoluci lidé tyto pomníčky skládali z toho, co bylo zrovna po ruce. Měnit to nebudeme, na žulovou část přijde opět pískovec,“ doplnil kameník Junek.