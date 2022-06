Rozhlednu v Aši čeká ozdravná kúra, zeď opraví lezci zavěšení na lanech

„Obnova spár žulového zdiva a nové zimní zastřešení balkonů. To jsou dvě investice, které nyní směřují do úprav kamenné rozhledny na vrchu Háj,“ informoval mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Doplnil, že rekonstrukce se obejde bez lešení. Ujme se jí firma zaměřená na výškové práce, společnost Vinculum servis z Poděbrad. Celý kamenný plášť rozhledny budou nově spárovat speciální směsí lezci zavěšení na lanech. Opravy se dotknou i zastřešení, které se do balkonů instaluje vždy na zimu. Dosluhující díly vyrobí zámečnictví Libora Řezáče z Krásné.

Vrch Háj, který se tyčí do výšky 758 metrů nad mořem, odkoupili Ašští od hrabat Zedtwitzů roku 1861. Místo, které se dříve využívalo pro těžbu kamene, převzala obec s úmyslem přeměnit jej na vycházkovou lokalitu. Chtěla jej zalesnit a založit zde park. Do té doby holý kopec byl proto osázen nejrůznějšími dřevinami.

Veřejná sbírka

Po návrhu, aby na místě, které nabízí neopakovatelný pohled do kraje, vyrostla kamenná Bismarckova věž, byla roku 1874 zahájena veřejná sbírka. Na stavbu ašské rozhledny byl zřízen občanským spolkem stavební fond, který v roce 1902 dosáhl takové výše, že se mohlo začít.

V září téhož roku byl položen základní kámen a v průběhu roku následujícího vyrostla na Háji stavba podle projektu drážďanského architekta Waltera Kreise.

Koncem roku 1903 byla více než tři desítky metrů vysoká rozhledna dokončena a 19. června 1904 slavnostně vysvěcena. Záhy se stala charakteristickou dominantou města. Věž na kopci Háj se řadí mezi takzvané Bismarckovy rozhledny, kterých je ve světě přes 200.

V roce 2004, kdy si Ašští připomněli 100. výročí vysvěcení dokončené rozhledny, prošlo většími úpravami bezprostřední okolí vyhlídkové věže.

„Vznikly nové pěšiny a chodník směřující ke vstupním dveřím do vyhlídky, svah byl osázen stromy a keři. Možnosti pokochat se výhledy do okolí bylo tehdy obětováno několik vzrostlých stromů, které věž halily do zelené clony,“ zmínil Milan Vrbata a připomněl, že širší okolí rozhledny se měnilo rovněž v rámci stavby rekreačního a sportovního centra pod vrchem Háj v letech 2009 a 2010.

„Investice přesahující částku 130 milionů korun zahrnovala mimo jiné i úpravy přístupových tras k rozhledně, včetně historické cesty. Později byly obnoveny i poničené památníky, které v této oblasti byly,“ doplnil Vrbata.