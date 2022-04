Dvojjazyčně se v Chebu bude učit víc dětí, německy mluví i o přestávce

„Zápis do této první třídy jsme naplánovali na 19. až 22. dubna, je ovšem nutná online rezervace termínu,“ přiblížila ředitelka školy Štěpánka Dostálová s tím, že nahlédnout do výuky v bilingvní třídě bude možné při oslavách výročí školy 13. dubna, kdy se rovněž uskuteční prohlídka školy s doprovodným programem.

Podle ředitelky se žáci tříd s bilingvní výukou učí v němčině většinu výchov, ale také například dějepis, matematiku či předmět člověk a jeho svět. Vyučuje se tandemově, což znamená, že ve třídě působí dva učitelé, z nichž jeden je němčinář. Používají se německá slovíčka, fráze i celé věty, a to hravou formou.

Učitelky pro své žáky připravují tematické projektové dny, při kterých se cizí jazyk přirozenými formami rozvíjí. Němčina je slyšet nejen při hodinách, ale rovněž o přestávkách. Děti ji postupně takzvaně naposlouchají a postupně začnou samy aktivně používat.

„Snadné to není, ale malé děti se učí rychle. A jak se ukázalo, s pomocí kvalifikovaných pedagogů a spolupracujících rodičů to zvládají. Žáci samozřejmě musí odborným výrazům v němčině rozumět v obou jazycích, musí je tedy znát česky i německy. Proto se samotný výklad nejprve uskuteční v mateřštině a teprve při opakování a procvičování se postupně uplatňuje cizí jazyk,“ popsala ředitelka Dostálová.

Pokud bude projekt úspěšný a každý rok se otevře nová první třída s dvojjazyčnou výukou, bude muset škola získat pro každou tuto třídu jednoho němčináře. „Také bychom byli rádi, kdyby měla výuka i nějaký hmatatelný efekt. Žáci by na konci deváté třídy měli mít takové znalosti, aby složili jazykový diplom,“ upřesnila.

Absolventi by tak měli v ruce certifikát, že zvládli cizí jazyk na určité úrovni, což by pro ně znamenalo náskok na střední škole nebo při jakémkoli dalším vzdělávání, ale třeba i při shánění práce.

Rozvíjí se partnerství s německou školou

„V té souvislosti musím připomenout, že do Čech přichází spousta německých firem a velmi dobře působí, pokud se zaměstnanec dokáže domluvit, aniž by potřeboval překladatele. Jazyková znalost mu určitě zajistí i lepší pracovní pozici. Pro nás, učitele, je to samozřejmě práce navíc, ale i šance posunout se dál. Například ve spolupráci s naší partnerskou školou ve Waldsassenu, kde nám také přislíbili pomoc,“ uvedla Dostálová.

Chebské 6. základní škole se rovněž podařilo navázat partnerství s Kösseine Schule Tröstau-Nagel.

První setkání se sice uskutečnilo pouze online formou, protože osobní setkání nebylo kvůli koronaviru možné uskutečnit, nyní už situace vzájemná setkání umožňuje. Obě školy tak naplánovaly první společné aktivity.

„Díky projektu Deutsche-Tschechische Grundschulbegegnungen se naši žáci společně s německými vydají na výlet do německého Fichtelgebirge. Budou společně poznávat krásy tamní přírody a nebude chybět ani prohlídka školy v Tröstau, kde už nyní visí obrázky našich žáků. Následně naše nové přátele přivítáme u nás ve škole a připravíme pro ně sportovní aktivity a prohlídku města,“ přiblížila ředitelka první společné aktivity.

Na závěr školního roku je naplánovaný společný výlet do plzeňské zoo.