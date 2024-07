Zámecká knihovna ukrývala zakázaný sci-fi román, předpověděl 2. světovou válku

Román v českém překladu vyšel v roce 1936 pod názvem Bomby nad Prahou: román příštích dnů. Jde o první část trilogie, která se za druhé světové války dostala na seznam zakázané literatury.

Tento fakt je zajímavý ve světle skutečnosti, že majitelé panství museli po válce odejít na základě Benešových dekretů.

„Víme, že synové posledního bečovského vévody Heinricha Beaufort-Spontina kvůli své německé národnosti povinně bojovali během druhé světové války v německé armádě a že samotný Heinrich byl ve 30. letech aktivním členem Sudetoněmecké strany. Nicméně tento objev nám ukazuje, že historie není černobílá, a jsme rádi, že nám tento střípek z minulosti umožňuje poznat poslední šlechtické majitele zase trochu z jiného úhlu,“ konstatovala Kateřina Nývltová, správkyně sbírek Státního hradu a zámku Bečov.

„Je to důkaz, že pluralita názorů fungovala i ve šlechtických rodinách,“ doplnil kastelán Tomáš Wizovský.

Pod přebalem bylo překvapení

Kniha správkyni sbírek zaujala na první pohled podomácku vyrobeným přebalem. „Otevřela jsem ji, abych mohla blíže prozkoumat její na pohled atypický přebal, a hned jak jsem uviděla, co je na jeho rubu, tak mě to zaujalo ještě víc. Jednalo se totiž o dětské kresby dvou postav. Jako první mě tedy napadlo, jestli se nejedná o nějakou knihu, která mohla být nejmladším členům rodiny Beaufort-Spontin blízká. Tato myšlenka se ovšem rozplynula, hned jak jsem pod dalším dodatečně vloženým přebalem narazila na skutečnou obálku knihy s válečným výjevem z Prahy,“ popsala okolnosti nálezu Nývltová.

Kniha Sydneyho Fowlera Wrighta je v bečovské knihovně ve francouzském překladu pod názvem La Guerre en 1938, Prélude á Prague a není v ní uvedeno datum vydání. Nicméně správkyni depozitáře se podařilo zjistit, že poprvé vyšla již v roce 1935 pod originálním názvem Prelude in Prague: A Story of the War 1938.

Tento román žánru sci-fi je první částí trilogie. Autor vycházel z tehdy ne ještě všeobecně známé skutečnosti, že je Adolf Hitler megaloman, který chce dobýt svět. Sydney Fowler Wright v něm popisuje situaci, kdy Hitler nejprve přezbrojí Německo, posléze donutí Evropu, aby se smířila s okupací Rakouska, a nakonec dá Československu ultimátum: buď se smíří s německou nadvládou, nebo stát čeká podrobení.

Tedy příběh, který se jen pár let po vydání knih stal realitou a vedl k zatím největšímu válečnému konfliktu v dějinách lidstva. „Překvapilo mě, že je takové dílo právě v bečovské knihovně,“ doplnila Kateřina Nývltová. Fond knihovny přitom čítá více než 17 tisíc knih a je z větší části katalogizovaný.

Kniha přitom není podle kastelána hradu a zámku Tomáše Wizovského jediným důkazem plurality názorů členů šlechtického rodu Beaufort-Spontin. „Svědčí o ní i korespondence Marie Adhelheid Beuafort-Spontin se šlechtičnou ze zámku v Poběžovicích. Ta byla židovka. Vévodkyně ji v dopise ubezpečuje, že jí tento fakt nevadí a že si kamarádky bude vždy vybírat sama. Osobní dopis a jeho konotace ale ještě nemáme kompletně probádány,“ popsal další zajímavost ze zámeckého archivu Wizovský.

Příběh stolu

Román britského autora a korespondence vévodkyně ovšem není jedinou provázaností Bečova s obdobím druhé světové války. V roce, kdy si připomínáme 85. výročí německé okupace českých zemí, připravili na bečovském zámku výstavu pojmenovanou Příběh stolu, která je otevřena v rámci prohlídkového okruhu až do konce září.

Je na ní k vidění takzvaný Hitlerův stůl i s nově dohledaným příslušenstvím.

„Tato památka ovšem nemá souvislost s rodem Beaufort-Spontin. Do mobiliáře zámku se stůl dostal souhrou okolností z Památníku národního písemnictví až dlouho po skončení druhé světové války,“ dodal kastelán Wizovský.