Bečovský kostel potřebuje opravu a odvlhčení, jeho varhany ničí červotoč

Původně dvoumanuálový nástroj přestavěl do současné podoby v roce 1896 varhanář Christof Müller z Pomezí. Vzhledem k radikální přestavbě na konci 19. století už tento nástroj nelze považovat za barokní, přestože používá množství barokních prvků, ale za nástroj romantický.

„Nicméně pořád platí, že jde o nástroj zcela výjimečný, zejména díky jedinečné barvě zvuku, která je dána využitím velké části původních píšťal,“ zdůraznil přednosti bečovských varhan místní farář a sám zkušený varhaník Pavel Větrovec.

Jenže hudební nástroj, který je vyrobený ze dřeva, zachutnal dřevokaznému hmyzu. Pustil se do něj červotoč. Ten dokáže ohrozit životnost nástroje, navíc existuje hrozba, že napadne i další části kostela. Za špatným stavem varhan stojí i fakt, že se na ně dlouho nehrálo.

Farnost spolu s městem Bečov proto vyhlásila veřejnou sbírku na opravu varhan. V té se už podařilo na transparentním účtě shromáždit více než 165 tisíc korun. „Oprava varhan bude stát možná až ke dvěma milionům korun. Zjistilo se to při bližším ohledání,“ poznamenal Pavel Větrovec.

Počítá se také s odvlhčením kostela

Varhany ale nejsou to jediné, co kostel sv. Jiří potřebuje. Opravují se také vitrážová okna. „Těch je celkem osm, šest už jich je opravených, jedno je v opravě a to poslední, které je ale bohužel v nejhorším stavu, na opravu čeká,“ upřesnil Větrovec. Počítá se také s odvlhčením kostela. Farnost už má na to i připravený projekt.

„Odvodnění je dlouhodobý problém, pokud ale jde o varhany, tam jde o urgentní záležitost,“ uvedl Větrovec.

Kostel sv. Jiří se letos stal krajským vítězem v soutěži Institutu pro památky a kulturu. Na stránkách ankety mamevybrano.cz mohou lidé až do konce srpna pro bečovský kostel hlasovat. Díky tomu má šanci získat i nějaký příspěvek.

„Děkujeme za každou korunu. Pro naši farnost, která nedisponuje téměř žádným restitučním majetkem a má velmi limitovaný rozpočet, je to pomoc, která je pro záchranu varhan prakticky nezbytná,“ poděkoval Pavel Větrovec.