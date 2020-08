Autobusu se za jízdy utrhlo víko topení, trefilo protijedoucí auto

Nehoda se stala dopoledne na silnici poblíž Nového Sedla.



„Z autobusu značky Iveco, který řídila třiatřicetiletá řidička jedoucí z Královského Poříčí do Nového Sedla, se odtrhlo víko zakrývající topení autobusu. To odletělo a narazilo do čelního skla protijedoucího vozidla značky Volvo, které řídil dvaašedesátiletý muž,“ popsal kolizi krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V autobuse zrovna cestovalo několik lidí, nikomu se naštěstí nic nestalo. Policisté dali na místě oběma řidičům dýchnout, ani v jednom případě test alkohol neprokázal.

Řidička dostala pokutu 300 korun. Před jízdou totiž měla autobus zkontrolovat. Zjistila by tak, že u víka byl zkorodovaný zámek.

„Škoda je předběžně odhadnuta na částku téměř 60 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí.