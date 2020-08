Hasiči dostali nové auto s dronem, zásahy budou monitorovat ze vzduchu

Vozidlo poskytne veliteli přehled nad místem zásahu ve složitém terénu nebo na velké rozloze.

„Je vybavené moderním bezpilotním prostředkem, který přenáší obrazové informace pro vyhodnocení a analýzu přímo na místě v tomto vozidle,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal.

„Podpora velitele zásahu ze vzduchu byla použita například u železniční nehody v Perninku, kde záběry z dronu pomáhaly vyhodnotit celkový rozsah události. Dron také například ještě před příletem letecké záchranné služby prozkoumal možnosti přistání vrtulníků co nejblíž místa nehody,” dodal Kasal.



Vozidlo bude možné využívat také při záchraně a pátrání po lidech v terénu.

Použití dronů ve službách hasičů není v České republice novinkou. Hasiči v Karlovarském kraji už drony používají tři roky. Tehdy si bezpilotní prostředek pořídili v rámci spolupráce se Záchranným kruhem při přípravě preventivního projektu. Od té doby využívali drony u mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy velitel zásahu potřeboval přehled o celém místě.

„Přenos z dronu ale směřoval pouze do obrazového zařízení u pilota a nebylo možné se získanými informacemi operativně pracovat,” poznamenal Kasal.

A tak vznikla myšlenka na speciální techniku, která by byla schopna analyzovat informace pro velitele zásahu přímo na místě a v aktuálním čase. Zároveň by také dokázala zajistit živý přenos na další pracoviště, jako je operační středisko nebo krizový štáb.

Úkolu postavit speciální vozidlo pro karlovarské hasiče se nakonec ujala společnost Továrna hasicí techniky.

„Vozidlo je postaveno tak, že dokáže zpracovávat obraz z různých zdrojů, jako je například dron nebo různé kamery. Materiál umí také nastříhat a zpracovat do takové podoby, aby byl použitelný pro zmapování nebo vyhodnocení mimořádné události. Mohou to být povodně, velké požáry nebo hromadné dopravní nehody. Výrazně to pomáhá při řízení zásahu,“ uvedl Martin Baláž, obchodní ředitel společnosti.

VIDEO: Při srážce vlaků na Karlovarsku zemřeli dva lidé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve vozidle je umístěný dron s termokamerou a optickou kamerou se 60x zoomem. K výbavě patří i osm statických kamer se stativy, každá z nich může být až 100 metrů od vozidla. Připojeny jsou pomocí LAN kabelu, disponují optickým zoomem a nočním přísvitem. Čtyři z nich jsou otočné o 360 stupňů.

„Auto má zabudovaná dvě pracoviště pro zpracování a distribuci videa z kamer a dronu. Umí zpracovat video a distribuovat ho formou streamu po internetu komukoli, kdo dostane odkaz. Obrazové informace je možné přenášet kabelem i bezdrátově do dalších přijímačů přímo ve vozidle nebo v jeho blízkosti, například do štábu velitele zásahu,“ popsal další možnosti techniky mluvčí hasičů.

Obsluha také může vytvořit spot přímo od zásahu pro média nebo sociální sítě. V reálném čase tak může šířit preventivní informace při mimořádné události.

Ostatně při slavnostním představení se dokázali hasiči obrazově i hlasově spojit s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem, který byl o 500 kilometrů dál na dovolené, aby předvedli část možností vozidla. Velkou pozornost pak měly záběry z termokamery.

Vozidlo stálo 3,8 milionu korun, dovybavení technikou včetně speciální elektrocentrály, která zajišťuje bezproblémové napájení, přišlo na 449 tisíc korun a bylo letos uhrazeno ze státního rozpočtu. Dron za 791 tisíc korun hasiči pořídili už loni díky příspěvku města Karlovy Vary.

Nová auta dostali i dobrovolní hasiči

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů představily také své nové dopravní prostředky. Bylo jich hned 16.

„O dotace si obce žádaly a obdržely je už loni. Kromě pořízení vozů přispěl kraj také na další vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů, například na pořízení nové cisternové stříkačky, na dýchací přístroje, zásahové obleky, havarijní vyprošťovací zařízení, mobilní radiostanice, užitková terénní vozidla či na přenosné zásahové prostředky, jako jsou pily a čerpadla,“ informovala mluvčí kraje Jana Pavlíková.

„Dobrovolní hasiči si plně zaslouží podporu kraje, protože jejich role při zásazích ve městech a obcích je nezastupitelná. Znovu se to prokázalo při srážce vlaků v Perninku v červenci letošního roku, kdy při zásahu pomáhalo devět hasičských jednotek, a to z Perninku a z okolních měst a obcí. Navíc tuto činnost dobrovolní hasiči vykonávají obětavě ve svém volném čase,“ zdůraznil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

S novými vozy pro hasiče jsou spokojeni také starostové obcí. Jedním z nich byl i Josef Švajgl, starosta Drmoulu na Chebsku. Kraj obci poskytl dotaci na nové vozidlo ve výši 447 tisíc korun. Starostové na vesnicích si život bez hasičů už téměř nedokážou představit.

„Hasiči pomáhají lidem nebo obci při pořádání nejrůznějších komunitních akcí i při samotných zásazích, těch mají ti naši kolem pětadvaceti ročně,” pochválil starosta hasiče. Staré auto obec využije na jiné účely.