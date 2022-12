Lidé z Aše mají šanci na ošetření v Selbu, tamní nemocnice o Čechy stojí

„Dozvěděli jsme se, že nemocnice v Selbu má kapacity dostatečné a péči o naše lidi může převzít. Nemocnice by uvítala, kdyby se v Selbu začali objevovat ve větší míře pacienti z Česka. Pro tamní zařízení to znamená víc peněz a také větší šanci na další rozvoj. Protože však selbská nemocnice spadá pod nemocnici v Marktredwitz, musí rozhodnout oni,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř, který se na setkání s představiteli „mateřské“ nemocnice Marktredwitz chystá už v polovině ledna.

„Chceme projekt představit, aby se vedení nemocnice mohlo fundovaně rozhodnout. Oni ale už předem avizovali, že mají zájem na tom, aby obyvatelé Aše mohli za lékařskou péčí do Selbu jezdit. Doufám proto, že se domluvíme na společných krocích, aby se projekt mohl uskutečnit,“ řekl starosta, který o plánu informoval rovněž hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.

„Jemu se ta myšlenka líbí. Slíbil, že pomůže, aby vše klaplo. Dohodli jsme se také, že v pracovní skupině, která kvůli projektu vznikne, bude mít svého zástupce i kraj. Právě tento člověk by nám mohl pomoci při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Kromě toho tam budou samozřejmě lidé z ašské radnice a zástupce odborné lékařské veřejnosti,“ řekl starosta Kokoř.

Systém předfinancování

Ašská radnice také plánuje zadat zpracování průzkumu, který by měl zjistit, zda mají lidé na Ašsku o takto zajištěnou lékařskou péči skutečně zájem. V jednoduché anketě, která už proběhla na sociálních sítích, se ukázalo, že většina lidí s dojížděním za lékaři do Selbu problém nemá.

„Co se týče financování, naše představa je taková, že by lidé do nemocnice v Selbu nepotřebovali nic jen kartičku pojišťovny. Na příkladu Českých Velenic se ale ukázalo, že některé finančně náročnější zákroky je třeba ze strany pacienta předfinancovat. My bychom nechtěli naše obyvatele takto zatížit, a tak zvažujeme, že bychom k tomu účelu vytvořili městský fond. Z něj by se zákrok nemocnici proplatil a následně by nám tu částku zdravotní pojišťovny vrátily,“ předestřel starosta.

Město Aš je v kontaktu i se společností, která provozuje přeshraniční zdravotnické zařízení Healthacross u Českých Velenic a rakouského Gmündu, kde se byli Ašští inspirovat. Ta podle starosty poskytne městu Aš potřebná data a celé know-how tak, aby se projekt podařilo dokončit.