Sedm umělců vytvoří díla, která symbolicky propojí národy i oživí minulost

Akce se v západočeském městě koná v rámci celoročních oslav 150 let od získání městských práv.

„Na sympoziu budou tvořit po jednom sochaři z Bulharska, Španělska, Kosova, Japonska a tři autoři z České republiky. Na svých dílech začnou fyzicky pracovat v pondělí 5. září, hotovi by měli být do soboty 17. září. Zajímavé je, že mnozí umělci, hlavně ze zahraničí, měli problém ten abstraktní pojem uchopit. Nicméně podařilo se, vybírali jsme nakonec z více než sedmi desítek návrhů,“ uvedla Pavla Sofilkaničová z organizačního týmu sympozia.

Doplnila, že kolekce nově vytvořených soch bude po dokončení rozmístěna na předem vytipovaná místa v širším centru Aše. K tomu dojde u příležitosti státního svátku 28. října, součástí slavnosti bude rovněž křest katalogu.

„Sympozium nabídne zajímavou podívanou na to, jak se umění rodí od počátku. Může vést k zamyšlení, že každý z nás je tím malinkým kořínkem svého města,“ řekl starosta Aše Dalibor Blažek.

Park bude po celou dobu sympozia volně přístupný veřejnosti. Vedle umělců, kteří prošli sítem výběru, nabídne program i výtvarné dílny, kde si každý bude moci pod vedením umělecké ředitelky sympozia Jitky Kůsové vytvořit vlastní sochu.

„Budeme tvořit z ytongu. Jde o dostupný materiál, který je lehce opracovatelný a výsledky jsou brzy viditelné,“ řekla.

Kapacita jedné dílny bude až dvanáct zájemců. Pro ně bude spuštěn on-line formulář, kam se bude nutné předem zaregistrovat. Návštěvníci se mohou zapojit i do hlasování o nejlepší sochu, jejíž autor získá Cenu veřejnosti.

„Volba bude probíhat formou vhazování hlasovacích lístků, které budou k vyzvednutí v sadech Míru po celou dobu konání sympozia. Výherce bude vyhlášen 17. září,“ upřesňuje technický ředitel sympozia Tomáš Dolejš s tím, že jeden z hlasujících bude vylosován a získá balíček s upomínkovými předměty sympozia.

Připomenou osudové mezníky

Přípravy od začátku protínala myšlenka propojit sympozium s výročím získání městských práv v roce 1872. Od středy 7. září proto Městský dům dětí a mládeže Sluníčko organizuje přednášky pro žáky základních a středních škol.

„Začneme s žáky osmých tříd. Hlavním obsahem bude historie. Připomeneme osudové mezníky uplynulých 150 let města a v rámci komentovaného programu představíme i sochařské dílny,“ popsala ředitelka domu dětí Eva Holečková.

Součástí doprovodného programu bude také kulturní večer, kdy se v sobotu 10. září v baru V Sadu od 18 hodin koná koncert místní kapely IScream. Po něm v 19 hodin následuje vystoupení šesti umělců žánru Slam Poetry. Navíc každý den budou ve zmíněném baru v nabídce vždy vybrané speciality zahraniční kuchyně, přičemž menu bude korespondovat se zemí původu zúčastněných sochařů.

V závěru sympozia se v sobotu 17. září od 10 hodin v sadech Míru uskuteční veřejná vernisáž a setkání s umělci. Organizátoři rovněž hodlají uspořádat komunitní piknik.

„V Aši nemáme takřka žádná umělecká díla. Z doby před válkou tu zůstal stát Goethe a Luther, za minulého režimu přibyla matka s dítětem, sídliště zdobí několik studentských prací. My bychom teď chtěli tím sympoziem začít, využít jej jako takový odrazový můstek a založit v tomto směru jakousi tradici. Díky ní by se mohl ašský veřejný prostor, který byl minulostí významně poznamenaný, průběžně uměleckými díly obohacovat. Cítíme, že v této oblasti máme dluh a tímto způsobem bychom to mohli napravit,“ dodal starosta.