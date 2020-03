Aš se kvůli přístupu vlády obává festivalu, kde má být partnerem Bavorska

Akce nazvaná Bavorsko – české týdny přátelství Selb – Aš 2023 má v průběhu tří měsíců světu ukázat spolupráci, vztahy a přátelství Němců a Čechů v jednadvacátém století.



„Na tom projektu, který má trvat dvanáct týdnů, se před časem dohodli tehdejší předsedové vlád Bavorska a českého státu, tedy Horst Seehofer a Bohuslav Sobotka. Jenže zatímco Seehofer si zavolal pět ministrů, rozdělil úkoly a rozhodl o založení společnosti Selb 23, která na přípravu akce dostala 20 milionů eur, česká strana spí na vavřínech. Nikdo se tím nezabývá,“ říká ašský starosta Dalibor Blažek.

Netají se názorem, že pokud se přístup státu nezmění, město bude muset od akce ustoupit.

„Město Aš přece nemůže být partnerem bohatého Bavorska. A až začnou oslavy, na které má do slavnostně vyzdobeného Selbu přijet 350 tisíc návštěvníků, nechci dopustit, aby davy lidí z nejrůznějších koutů přijížděly do nepřipraveného města Aš, které by vedle vyšperkovaného Selbu vypadalo jako domorodá vesnice. Tu ostudu na sebe nevezmu,“ uvedl starosta Blažek.

Oslovil a objel proto ministry, aby je s projektem seznámil a získal od nich podporu. Obrátil se i na předsedu vlády Andreje Babiše. Mluvčí vlády Jana Adamcová potvrdila, že se o projektu v Praze ví.

Projekt bývalého premiéra

„Náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR, paní Tünde Bartha, poslala loni na podzim starostovi Aše dopis, v němž uvádí, že při jednáních této obce s ministerstvem pro místní rozvoj chyběly dostatečné podklady pro financování. Doporučila, že se mají obrátit na Česko-německý fond budoucnosti,“ uvedla Adamcová.

Podle starosty Blažka to situaci neřeší, ale naopak svědčí o tom, že si vláda nad projektem umyla ruce.

„Proč by se město Aš obracelo na fond budoucnosti, když to není náš projekt? Ten domluvil bývalý premiér Bohuslav Sobotka a my jsme se jen začali připravovat. A navíc, proč bychom měli chtít podporu, když bychom stejně museli polovinu nákladů platit z rozpočtu? Tohle přece není projekt, který by mohlo realizovat třináctitisícové město,“ namítl starosta Blažek.

Podle jeho slov jsou nyní Ašští v obtížné situaci. Německá společnost, která projekt připravuje, se na ašskou radnici pravidelně obrací s dotazy, jaké projety se v Aši chystají a s jakými aktivitami mohou na české straně počítat.

„My s městem Selb pořádáme řadu společných akcí. Jenže abychom je mohli dělat na takové úrovni, jaké si naši partneři představují, tak bychom potřebovali úplně jiné peníze, než jaké můžeme uvolnit z rozpočtu města. Takže pokud se k projektu Česká republika nepřihlásí a nějakým způsobem na něm nezačne pracovat, tak s přípravami budeme muset skončit a z projektu odstoupíme,“ netají se záměrem starosta.

„Hra na mrtvého brouka je obrovským rizikem, že celá mezinárodní akce nakonec skončí ostudou. Ne pro město Aš, ale pro Českou republiku. A možná i pro Karlovarský kraj, který akci zaštítil a nyní se snaží katastrofu odvrátit, vstoupit do projektu a pomoci. Znamenalo by to ale obrovskou odpovědnost v krátkém čase dohnat dosud nerealizované kroky a vynaložit i nemalé finanční náklady. A navíc, stále je třeba zdůrazňovat, že se jedná o akci dvou států. Aktivita by tak měla vzejít z centrální úrovně. Proto si stále myslím, že kraj může být partnerem, ale lídrem musí být vláda,“ dodal ašský starosta.