Aš chce mít z kulturního střediska komunitní centrum, schází ale sto milionů

„Dotaci ovšem dostaneme jen za předpokladu, že zde vznikne nové komunitní centrum. Jenže ten dům celkově není v dobrém stavu,“ informoval radní města a předseda finančního výboru František Peterka. Jako další problém vidí skutečnost, že by přestavba musela skončit v příštím roce.

„A to se podle odborníků tady na úřadu nedá stihnout. Budeme se snažit termín posunout, ale vyvstávají nám tu i další potíže. Jednak to musíme celé předfinancovat, což je v situaci, kdy nám ve Sberbank visí nějakých 157 milionů, které nemůžeme použít, docela prekérní situace. Navíc je otázkou, zda tady v Aši najdeme firmu, která by tak velkou akci převzala. Vzhledem k tomu, že sousedíme s Německem, jsou na Ašsku obrovské problémy se stavebními kapacitami. Všichni řemeslníci pracují za hranicemi,“ předestřel Peterka.

Zda se projekt uskuteční, bude nakonec záležet na zastupitelích. Jedině oni mohou dát projektu zelenou.

Rekonstrukci a využití památkově chráněného objektu bývalého kulturního střediska přitom Aš chystá už několik let. Nyní se naskytla příležitost díky dotaci.

„Po celkové opravě zde má vzniknout komunitní centrum, kde své zázemí najdou různé spolky a neziskové organizace. Modernizovaný velký sál bude k dispozici na pořádání plesů, využívat by se mohl také jako tělocvična. Menší koncertní sál poslouží pro kulturní akce komornějšího rázu,“ uvedl mluvčí ašského úřadu Milan Vrbata.

Divadelní sál plánuje město zbourat. Místo něj by vzniklo atrium s venkovním posezením. Projekt počítá i s tím, že na místo bývalého videoklubu v přízemí se přestěhuje sociálně terapeutická dílna. V přední části objektu jsou plánovány klubovny se zázemím a v prvním patře prostory pro neziskové organizace. Záměr počítá s opravami veškerých instalací, novou vzduchotechnikou a také s úpravou akustiky, která ve velkém sále není ideální.

Budovu někdejšího AKS postavil v roce 1912 Tělocvičný spolek jako spolkový dům s tělocvičnou, kancelářemi, klubovnou a hospodou. Objekt ve stylu geometrické secese navrhl pravděpodobně ašský stavitel Ernst Hausner.

Po roce 1925 zde vznikla jednoletá škola v duchu turnerského hnutí, což byl německý tělovýchovný spolek s nacionálním podtextem. Působil zde i pozdější válečný zločinec Konrád Henlein jako učitel tělocviku. V té době se do budovy přestěhovala turnerská knihovna z Liberce.