Do věže míří davy turistů, klíče si půjčují na úřadě nebo v hospodě

„Už to prostě nešlo, bylo toho moc. Třeba v sobotu jsem od deseti hodin ráno do šesti večer provázela turisty. Zkoušeli jsme zavést jeden pevně daný den, kdy bude možné na věž jít, ale lidé stejně chodili v průběhu celého týdne. Jenže obec nemá peníze na to, aby zaměstnala ještě brigádníka jako průvodce. Tak jsme to vyřešili jinak. Věž je uzavřená, protože s ohledem na bezpečnost nemůže být volně přístupná, ale máme klíče a turisté si je půjčují. Na internetu i na cedulích v obci si lidé přečtou, že klíč je možné si vyzvednout na obecním úřadu, v hospodě nebo u správce kostela,“ popisuje starostka Červenková.

Přesto ale s turisty leckdy na věž vyráží. „Pokud je to větší skupina návštěvníků nebo třeba dětský tábor, tak s nimi také jdu, abych jim řekla něco z historie Podhradí, ale jinak klíč od věže zájemcům půjčujeme.“

Nedávno zpřístupněná věž je součástí hradozámeckého areálu rodu Zedwitzů. Do dnešních dnů se však z většiny budov dochovaly jen části zdí. Dominantu celého Podhradí protíná naučná stezka. Ke každému objektu, jehož zbytky zde stojí, patří tabule s popisem historie i dochovanými fotografiemi. „Lidé se dozví zajímavosti třeba o Horním a Dolním zámku, o kostele, o pivovaru. A ta věž, to je taková třešinka na dortu,“ směje se starostka.

Historický areál ale není jen skanzen. Místní lidé jej využívají k setkávání. Konají se tu svatby a nejrůznější slavnosti. Promítá tu také letní kino.

„To byla taková trochu náhrada pro dospělé, protože letos jsme nepořádali tradiční letní slavnosti. V červnu se tu totiž konal mimořádně velký dětský den. Na akci jsme získali přeshraniční podporu, takže to bylo opravdu velké. A tak jsme se rozhodli, že letní srpnové slavnosti budou v Podhradí až napřesrok. A aby to dospělým nebylo líto, pořídili jsme přenosné plátno, techniku a začali promítat. Na úvod to byla Mimořádná událost, která měla premiéru letos, pak přišla na řadu komedie Matky a předminulý pátek jsme promítali Tři Tygři ve filmu: Jackpot, což byl film na přání, který si lidé sami vybrali,“ vypočítává starostka.

Tím ale letošní promítání skončilo. „Usoudili jsme, že už to počasí na promítání pod širým nebem není. Už je zima. Takže zase až za rok,“ dodává starostka.

Na místě dnešního Podhradí se někdy počátkem 13. století usadili páni z Neubergu. Na vysoké skalní ostrožně si postavili sídlo. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1288, kdy jej nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna. Do rukou Neubergů se však hrad brzy vrátil. V jejich majetku zůstal až do roku 1395, kdy rod vymřel po meči. Poté jej získal jako dědictví významný šlechtický rod Zedtwitzů. Ten jej držel bez přestávky dalších 550 let.

V obci, která dříve nesla jméno Neuberg, stály v minulosti hned čtyři zámky. Dnes zbyly na místě jen ruiny a přes dvě desítky metrů vysoká věž. Ta je v současnosti nejstarší stavbou celého Ašska. Připomínku dávné historie obec před dvěma lety zpřístupnila jako rozhlednu. Její vrchol nabízí nezapomenutelný výhled do širokého okolí.