Prvním krokem k nápravě je nová čistírna odpadních vod pro místní část Horní Paseky. Ta nahradí původní zastaralé zařízení, které dosluhuje. Stavba už začala.
„V letošním rozpočtu město na projekt vyčlenilo sedm milionů korun. V tendru zvítězila firma s nabídkou 6,8 milionu. Pokud by město nepostavilo nové zařízení na čištění odpadních vod, byl by to pro tamní obyvatele do budoucna obrovský problém,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
Doplnil, že podle smlouvy o dílo už došlo k předání staveniště, práce mají skončit v srpnu.
Potíže s odpadními vodami řeší ašská radnice i v dalších místních částech. Alarmující situace je například v Kopaninách a také v Doubravě.
„Odborníci ve dvou etapách po jednotlivých obcích prověřili dvě třetiny z celkového počtu sto padesáti usedlostí, které v těchto částech stojí. Na místě prováděli vrtané sondy pro zasakovací zkoušky, různé analýzy, pasportizaci povrchových a odpadních vod. Zadokumentovali stav, kdy celá řada tamních domácností vypouští nepročištěné odpadní vody do okolí, část jich končí přímo v potoce Bílý Halštrov, odkud teče dál do Německa. Podle závěrů průzkumu se jedná až o 80 procent všech zde vyprodukovaných odpadních vod,“ doplnil Milan Vrbata.
V obou obcích bude nutné položit splaškovou kanalizaci a postavit čistírnu odpadních vod. Ta by měla stát na východním okraji obce Doubrava vedle potoka Bílý Halštrov.