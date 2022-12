Výcvik psů bez ohledu na počasí? Na Ašsku plánují kynologickou halu

Ačkoli náklady na halu výrazně převyšují daná pravidla rozpočtu, konkrétně částku vyčleněnou na jeden nápad, radnice se rozhodla projekt zařadit do investičních akcí města a prověřit, zda a za jakých podmínek by bylo možné halu postavit.

Navrhovatelem projektu je místní sdružení Psí škola Kopaniny, které ve městě působí od roku 2016 a v posledních letech registruje zvýšený zájem chovatelů, a to z obou stran českoněmecké hranice.

„Nám by to vytrhlo trn z paty. V širokém okolí podobná hala není. Občas si přes zimu zatrénujeme v Chebu v hale pro koně, ale to není ono. Navíc tady na Ašsku je počasí poměrně nestálé a často jsou problémy trénovat pod širým nebem i v létě. Krytá hala by pomohla,“ potvrdila zakladatelka spolku a jeho předsedkyně Bára Múdra.

Podle jejích slov jsou kryté haly pro tyto sporty daleko. Nejbližší je v bavorském Mähringu, který je vzdálený 70 kilometrů, další pak u Berouna a Kladna. Nový areál v Kopaninách by mohl sloužit rovněž k nabídce kurzů pro veřejnost.

„Výcvik týmu páníček + pes pod dozorem zkušených instruktorů je nejlepší cestou, jak se vyvarovat chyb a se psem se naučit pracovat,“ doplnila Múdra. Škola rovněž spolupracuje s řadou německých kynologických klubů, a projekt kryté haly by tak mohl být ideálním přeshraničním projektem pro posílení a prohloubení česko-německých vztahů.

Náklady odhadem tři miliony

S tím zástupci ašské radnice souhlasí. Navíc tvrdí, že vybudování sportovního centra má ohromný potenciál do budoucna. „Do této části Aše by mohl projekt přinést prosperitu. Došlo by ke zlepšení turistické infrastruktury, rozvoji gastronomie, ubytování a služeb, které by lidé, kteří sem kvůli hale přijedou, poptávali a mohli využívat. Pomohlo by to rozvoji turistického ruchu,“ předestřel místostarosta Pavel Matala.

Jaké budou náklady na stavbu haly, se zatím neví. Hrubý odhad je kolem tří milionů korun. Stát by měla na bývalém fotbalovém hřišti. V plánu je postavit jednoduchou montovanou konstrukci zakrytou plachtou, která vydrží rozmary počasí, a s umělým trávníkem. Velikostí 24 krát 40 metrů by splňovala i požadované soutěžní rozměry.

Součástí by bylo vytápěné zázemí v mobilní buňce. V blízkosti haly by pak mohlo vzniknout hřiště a odpočinková zóna. Projekt by mohl být přínosný pro sportovce z obou stran hranice i pro místní obyvatele. „Hledáme možnosti financování, jednou z nich je přihlásit se do přeshraničních grantových výzev, které se otevírají. Například Interreg Česko-Sasko,“ nastínil starosta Vítězslav Kokoř.

Netají se názorem, že nová hala by mohla mít do budoucna velký význam pro celý region. „Není to něco, co by jen obohatilo veřejný prostor. Pokud se nám podaří halu postavit, tak by se i malá víska jako Kopaniny mohla stát středoevropskou sportovní enklávou,“ dodal starosta.