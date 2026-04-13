Dílnu v Aši zachvátil požár, plameny objekt zcela zničily

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v noci z neděle na pondělí u požáru dílny v Aši na Chebsku. Plameny objekt úplně zničily. Škodu prozatím hasiči nevyčíslili.
Hasiči v noci z pondělí na úterý likvidovali požár dílny v Aši na Chebsku. (13. dubna 2026) | foto: SDH Hazlov

Hasičské jednotky dostaly výzvu k výjezdu šest minut po půlnoci. S plameny bojovali profesionální hasiči z Aše a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Krásné, Hazlova a Hranic.

„Po příjezdu prvních jednotek byl požár již ve třetí fázi rozvoje. Hasiči nasadili několik hasebních proudů k jeho lokalizaci a následné likvidaci,“ informoval hasičský mluvčí Patrik Žižka.

Při požáru se nikomu nic nestalo. Škoda zatím vyčíslena nebyla. „Příčina vzniku požáru je předmětem šetření,“ dodal Žižka. Případem se zabývají také policisté.

