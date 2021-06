Popovská lípa soutěží o titul Strom roku, u Jáchymova roste 600 let

„Je to památný a v okolí nejstarší strom. Řada místních má Popov spojený s rodinnými procházkami. Je to místo, které má, jak se říká, genius loci,“ říká Ladislava Kulhavá z Jáchymova, která strom do ankety nominovala.



Nominace má být podle ní i poctou dlouholetému kronikáři Jáchymova Oldřichu Ježkovi, který se narodil před 90 lety.



„Do této lokality se vracíme přesně po dvaceti letech,“ tvrdí Silvie Zeinerová Sanža, koordinátorka ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství.



Její historicky první ročník totiž vyhrál popovský jasan, který roste jen pár set metrů od letošního zástupce. „A v roce 2017 zde bylo naše první setkání v rámci Dne stromů,“ doplňuje ji Ladislava Kulhavá.

„Cílem ankety není hledat nejstarší či nejvyšší stromy. Hledáme ty s příběhem,“ říká koordinátorka ankety. Do té v letošním roce lidé přihlásili celkem 77 stromů z celé republiky. Úkolem poroty bylo vybrat dvanáctku finalistů.



„Navíc jsme zvolili ještě pět takzvaných Stromů hrdinů, které se sice do finále neprobojovaly, ale z nejrůznějších důvodů si zaslouží pozornost,“ doplňuje Silvie Zeinerová Sanža.

Letošní účast je podle ní rekordní. „Loni jsme vybírali z 56 nominovaných stromů,“ vysvětluje. Naději na vítězství měly loni památné lípy z Hřebenů, které rostou nedaleko hradu Hartenberg. Dolní popovská lípa je podstatně starší než stoleté stromy z Hřebenů. Je dvacet metrů vysoká a obvod jejího kmene činí 807 centimetrů.

První osídlení se pod Popovskou horou datuje do 13. století. Smutečně rušno zde ale začalo být o tři století později s rozmachem těžby stříbra v nedalekém Jáchymově. Obyvatelé Popova měli díky tomu odbyt pro zemědělskou produkci, byli například vyhlášenými výrobci kozích sýrů. Další komoditou, pro kterou našli v Jáchymově kupce, bylo dřevo. Ať už na výrobu výdřev v dolech, nebo ve formě dřevěného uhlí.

Konec osídlení přišel v roce 1945. Obyvatelé byli vysídleni a obec jako taková byla srovnána se zemí. Osud Popova zpečetila těžba uranu, kvůli které se Jáchymov i jeho okolí prakticky uzavřel okolnímu světu. Do turistických map se lokalita vrátila v 90. letech minulého století.