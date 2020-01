Unikátní sbírku hudebních nástrojů z Kraslic má ochránit statut památky

Krajští zastupitelé vyslyšeli výzvu o pomoc, která přicházela od léta z Kraslic. Týká se záchrany unikátní sbírky zhruba dvou stovek historických dechových hudebních nástrojů ze společnosti Amati. Ta je v současnosti v úpadku a podle insolvenčního rejstříku ještě nebylo rozhodnuto o způsobu jeho řešení.



„Abychom ochránili tuto sbírku jako celek, nikoli jen její jednotlivé kusy, tak je zapotřebí dát podnět ministerstvu kultury, aby soubor byl prohlášen za kulturní památku. Udělat to může každý občan starší osmnácti let, ale myslím si, že pokud to udělá kraj, tak to bude určitě lepší,“ řekl krajský zastupitel, senátor a starosta Božího Daru Jan Horník.

Jeho návrh jednomyslně podpořili všichni kolegové. Podle Jana Horníka jde o to, aby sbírka nezmizela minimálně z České republiky. Kraj už má návrh připravený a bude jej ministerstvu odesílat. O pomoc kvůli sbírce žádali krajské zastupitele obyvatelé Kraslic prostřednictvím petice, která se uzavřela s koncem roku. „Zatím nemáme všechno spočítané, protože máme ještě elektronickou verzi, ale rozhodně budeme mít kolem jednoho tisíce podpisů,“ uvedl autor petice Otakar Mika, který je kraslickým zastupitelem.

Návrh Jana Horníka přivítal za celou skupinu kraslických obyvatel, kteří se o záchranu sbírky snaží. Podporu přitom našli už u bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové, nyní se chtějí sejít s novým hejtmanem Petrem Kubisem.

„Rádi bychom jej seznámili s peticí a celým záměrem. Návrhem pana Horníka jsme velice potěšeni. Je to ta správná cesta,“ doplnil Otakar Mika.

Sbírka dechových nástrojů má dvě části. Tu první převedl kraj před zhruba čtyřmi lety do majetku města. Umístěná je v bývalé průmyslové škole.

Součástí druhé části v továrně je například historická tuba, která byla na výstavě v New Yorku. Ta se nachází přímo v kanceláři generálního ředitele.

Kraslice vykoupily před časem několik domů přímo na náměstí, mezi nimi i bývalou starou radnici s velkým sálem, kde by bylo vhodné podle některých kraslických zastupitelů soubor umístit.

Podle starosty Kraslic Romana Kotilínka je prohlášení sbírky kulturní památkou jednou z cest, jak zabránit jejímu vývozu nejen z republiky, ale třeba i z města. „Bylo by fajn, kdyby se to povedlo. Vím, že jednou už se takový pokus uskutečnil, tenkrát to nevyšlo a nyní přišel podnět na základě nových událostí znovu,“ řekl.

V polovině minulého roku byl ve hře odkup sbírky, na kterém by se mohly kromě kraje podílet i Kraslice. Kraj totiž jednu podobnou kolekci koupil.

Jde o soubor nástrojů z 19. a 20. století společnosti Strunal sídlící v Lubech. Obsahuje vzácné housle, violy, violoncella, jedinečné kontrabasy a kytary, ale také kolekce asijských lidových nástrojů. Ty jsou dokladem bohaté řemeslné minulosti Lubska, odkud vzešla řada mistrů houslařů a kytarářů.

Lubská sbírka stála kraj 4,7 milionu korun. Na sbírku z Amati ale zatím neexistuje znalecký posudek. Na něm věc podle Romana Kotilínka víceméně stojí.

„Zatím jsme se nedohodli na tom, kdo by měl znalecký posudek zaplatit, protože není úplně jasné, kolik to bude stát. Odhady za znalce se dost liší. Vím, že když se dělaly posudky na hudební nástroje ze Strunalu, tak co nástroj, to tisíc korun. Ale tam jich nebylo tolik. Tady jde asi o 220 hudebních nástrojů, takže pokud by se měl každý takto oceňovat, tak je to hodně peněz,“ přiblížil starosta. Podle Otakara Miky má sbírka v Amati mimořádnou hodnotu.

Spočívá v tom, že dokládá celý vývoj výroby hudebních nástrojů. „Jsou tam i nástroje, které vyráběly malinké domácí dílny, velmi specifické, unikátní, takže pokud by tato část z Kraslic zmizela, tak by byla nevratně poškozená možnost expozice, která by dokumentovala celý vývoj,“ uvedl.