Alžbětiny lázně opět nemají na výplaty, město je už podruhé zachraňuje

„Alžbětiným lázním přidáváme pouze na výplaty, další ztráty nekryjeme. Výpadek je způsobený tím, že mají menší počet klientů, kteří chodí a čerpají služby, a je to například i využití bazénového centra,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle ní může mít asi pětimilionový výpadek příjmů souvislost s konkurencí jiných bazénů, například v KV Areně. Úbytek klientů zase přisuzuje tomu, že služby Alžbětiných lázní už nevyužívají některé hotely a kvalita služeb není dobrá, co se týče vybavení.

„Máme skvělý personál, ale vybavení jednotlivých maséren už je prostě zastaralé. Pokud si dnes může člověk vybrat mezi tím, zda půjde do modernějšího zařízení za stejné peníze, tak samozřejmě volí tuto službu,“ doplnila primátorka.

Ve funkci ředitelky Alžbětiných lázních chce navíc skončit Stanislava Maulenová, která tuto pozici zastávala dlouhou dobu. Minulý týden to oznámila představenstvu i krizovému manažerovi Václavu Benediktovi, který je jeho předsedou.

„Paní ředitelka Maulenová by nadále ráda zastávala pozici hlavní lékařky a zároveň odborného garanta. Slíbila jsem jí, že to do března 2020 vyřešíme, tedy najdeme nového ředitele. Do té doby bude tuto pozici zastávat,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že by se Stanislava Maulenová v budoucnu ráda více věnovala rodině.

Podle Václava Benedikta je společnost Alžbětiny lázně ve stejném propadu jako v minulém roce. Podle něj to nesouvisí pouze s odlivem klientely, ale i s odlivem nájemníků či nedostatkem personálu. Doplnil také, že nechybějí pouze peníze na výplaty, ale prakticky na všechno. „Pořád se točíme v kruhu,“ konstatoval Benedikt.

Jak také uvedl, panují i obavy o personál, neboť vedoucí úseků vykonávají v Alžbětiných lázních třeba tři nebo čtyři funkce. To souvisí s tím, jak odcházel personál a oni si na sebe funkce nabírali.

„Zrovna nyní jsme nějakým způsobem zažehnali krizi, kdy čtyři zásadní zaměstnanci chtěli odejít, pokud nedostanou přidáno,“ uvedl. Podle něj budou muset Alžbětiny lázně ohodnocení zaměstnanců řešit, neboť hrozí, že odejdou do soukromých hotelových provozů.

V říjnu už zastupitelé odsouhlasili Alžbětiným lázním na výplaty 3,8 milionu. Nyní vyčlenili ještě také částku na investice, a to 4,9 milionu. Oprava čeká střechu a okna. Tento způsob rekonstrukce ale kritizovali členové opoziční Karlovarské občanské alternativy (KOA) bývalého primátora.

„Kráčíme špatnou cestou. Postupná rekonstrukce Alžbětiných lázní nás ze situace nevytáhne. Pokud nenastane nějaké razantní řešení, budeme se bavit o větších problémech provozu, který se v řádu několika let rozpadne. Jsme ve fázi nesystémového řešení,“ varoval zastupitel Jiří Neumann. Podle něj jsou Alžbětiny lázně zralé na koncesi nebo obdobný krok.

Právě koncesní řízení připravovala radnice, když byla KOA v jejím vedení. Šlo o smlouvu týkající se pronájmu a opravy Alžbětiných lázní. Po uplynutí pronájmu se měly lázně vrátit do rukou města ve stavu, v jakém byly po opravě a kolaudaci. Nové zastupitelstvo však řízení zastavilo s tím, že je koncese pro Karlovy Vary nevýhodná.

„Toto řešení bylo shozeno ze stolu a od té doby jsme jen svědkem bezradnosti, jak nakládat s Alžbětinými lázněmi dál. Salámovou metodou se nedobereme nikam a bude to jen černá díra na peníze. Stále trvám na tom, že koncese Alžbětiných lázní byla tím nejlepším řešením,“ uvedl exprimátor Petr Kulhánek. Současné vedení ale tento názor nesdílí. Budova má zůstat městu a to ji má opravovat postupně podle možností, a to i dotačních.