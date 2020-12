Ve vazbě skončil jen pro podezření, že chce utéct. Soud Němce rehabilitoval

Rozsudek, který mu nápravu přiznal, však zatím není pravomocný. Státní zástupkyně proti němu podala stížnost.



„Je to z důvodu přezkoumání tohoto rozhodnutí. To provede dozorující státní zástupce, který poté může podle svého uvážení vzít stížnost zpět,“ uvedla státní zástupkyně Adéla Mrázková.

Alexander Herrmann byl dne 26. června 1989 u Hrozňatova na Chebsku zatčen československými pohraničníky pro podezření z přípravy trestného činu opuštění republiky.

„Bylo mu jednadvacet let a tak trochu naivně vyšetřovatelům po zatčení přiznal, že už asi tři roky přemýšlí o tom, jak se dostat do Spolkové republiky Německo, kde má příbuzné. Přitom vůbec nevěděl, jak to na hranicích chodí. Pikantní na celé události je fakt, že podle plánku, který pohraničníci zanesli do spisu, tehdy vůbec v hraničním pásmu nebyl,“ argumentoval advokát Lubomír Müller, který Herrmanna před soudem zastupoval.

Zatčením a výslechem však případ, který se stal jen krátce před sametovou revolucí, neskončil. Následující den Alexandra Herrmanna převezli do věznice Plzeň a později, konkrétně 4. července téhož roku, byl přemístěn do Vazební věznice Praha-Ruzyně.

„O tři dny později byl na pokyn Federálního ministerstva vnitra propuštěn a vyhoštěn do NDR,“ uvedl advokát Lubomír Müller.



Připomněl, že jen na základě podezření byl tehdy mladý muž v Československu zadržen a zbaven osobní svobody. Ve vazbě strávil téměř dva týdny.