Accolade investuje na Karlovarsku 6 miliard. Chce více rozvíjet region

15:52

Skupina Accolade, která se zaměřuje na investice do moderních průmyslových nemovitostí, aktuálně v Karlovarském kraji investuje do jejich výstavby přes 6 miliard korun. Do portfolia Accolade patří nyní v regionu dva průmyslové parky u Chebu s celkem pěti budovami a třinácti nájemci. Další tři jsou v Chebu v přípravě nebo již ve výstavbě.