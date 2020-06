Krumlovská ZUŠ je rozhádaná. Kvůli odborům i „kradeným“ osobním údajům

Iniciátorům petice se nelíbí propuštění zástupce ředitelky a vyučujícího hry na akordeon a keyboard Lukáše Luskače, s tím, že skutečným důvodem bylo založení odborů tímto učitelem.

„Na jakoukoliv uvolněnou pracovní pozici neuskuteční výběrové řízení, hledá jen mezi svými známými,“ kritizují autoři petice ředitelku, i to, že utrácí za „nesmyslné položky jako předraženého správce IT sítě, vrátnou, profesionální údržbu zahrady“ nebo nutí žáky, aby vystupovali na veřejných vystoupeních a soutěžích, i když se na to někteří svou povahou necítí.

„Jedná pouze z pozice moci s ohledem na svůj osobní zájem a prospěch, bez ohledu na kohokoliv,“ tvrdí iniciátoři petice, podle kterých bylo neprofesionální chování ředitelky také jedním z hlavních důvodů, proč v loňském roce daly výpověď dvě učitelky a účetní.

A další učitelka odešla letos a ke konci školního roku jsou připraveni podat výpovědi další dva. Kromě toho, že chtějí odvolání Vladimíry Kočí z funkce ředitelky, žádají i prošetření propuštění Luskače nebo hospodaření školy.



Ředitelka krumlovské ZUŠ Kočí označuje obsah petice za manipulativní a nepravdivý. Luskače odvolala podle svých slov proto, že se objevilo závažné podezření, že zneužívá své pozice koordinátora IT školy.

Chtěl odvrátit pozornost od podezření, tvrdí Kočí

„Objevilo se podezření, že si neoprávněně obstarával přístupy do počítačů jednotlivých učitelů a zaměstnanců a díky tomu systematicky shromažďoval osobní údaje o zaměstnancích a žácích školy,“ říká ředitelka.

A tím, že byl Luskač odvolán i z funkce zástupce ředitelky, dostal výpověď pro nadbytečnost. „Nemohla jsem mu nabídnout odpovídající pracovní pozici v rozsahu plného úvazku,“ dodává Kočí s tím, že podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji zaměstnanců a žáků se potvrdilo. „Proto jsem učinila veškerá nezbytná opatření, aby celá záležitost byla řádně prošetřena.“

K dotazu, jestli například podávala trestní oznámení nebo to má v plánu, ředitelka pouze uvedla, že se k tomu nemůže v současnosti vyjádřit.

Petice má podle ředitelky Luskačův prohřešek relativizovat. Odmítá i tvrzení, že by bylo důvodem výpovědi založení odborové organizace. „Naopak mám za to, že se pan Luskač snažil založit odborovou organizaci a stát se jejím funkcionářem jen a pouze proto, že věděl o mém podezření vůči němu a snažil se tak položit co nejvíce překážek do cesty ke svému odvolání z funkce,“ dodává ředitelka.

Do rukou petici ředitelka oficiálně nedostala, ale projednala ji se zřizovatelem školy i zaměstnanci. „Petici vnímám jako účelovou k odvrácení pozornosti od jeho vlastních pochybení. Znevažuje tím nadstandardní výsledky práce mé a všech kolegů. Za celou dobu výkonu ředitelky školy jsem vždy jednala v zájmu naší školy, jejich žáků a zaměstnanců,“ uzavírá Kočí.

Petici s 330 podpisy už iniciátoři odeslali zřizovateli školy – kraji. Redakce jej kontaktovala, stejně tak i autora petice, ale nikdo nereagoval.