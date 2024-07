Zubní kartáčky zachraňuje před vyhozením, na Moravě z nich dělá psací pera

15:18

Z kancelářské židle marketingové firmy usedl Michal Klaška do dílny, kde se dva roky jako samouk snažil najít způsob, jak vyrábět funkční pera ze dřeva. O devět let později spolupracuje s největším prodejcem švýcarských kartáčků Curaprox a z jejich vadných kusů dělá propisky. „Byl to takový životní veletoč,“ komentuje poslední roky majitel nedvědické firmy Kayu.