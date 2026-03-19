Roztržitý muž ztratil peněženku naditou 107 tisíci, nebylo to poprvé

  11:18
O velkém štěstí může mluvit muž, který minulý víkend v jednom židenickém obchodě ztratil peněženku, která obsahovala bankovky v hodnotě 107 tisíc korun. Nikdo si ji nepřivlastnil, ale pracovník ostrahy ji předal městským policistům. Podobné chvíle zažil stejný muž už v minulosti, kdy takto minimálně dvakrát vytratil výplatu.
Muž si vyzvedl ztracenou peněženku s bankovkami v hodnotě 107 tisíc korun.
Muž si vyzvedl ztracenou peněženku s bankovkami v hodnotě 107 tisíc korun. | foto: Městská policie Brno

Částku 107 tisíc korun nosí v peněženkách málokdo. Minulou sobotu se ale muž s touto sumou vydal do obchodu v brněnských Židenicích. Tam však takto naditou peněženku, kterou by si většina lidí bedlivě střežila, z nepochopitelných důvodů vytratil.

Štěstí mu ale přálo, protože ji našel pracovník ostrahy obchodu a předal strážníkům. „Osobní doklad tam sice nebyl, ale muže v okamžiku vypadnutí peněženky nahrála kamera v prodejně,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Vyskládané bankovky ze ztracené peněženky

Policisté tak věděli, jak muž vypadá. Nakonec i s minimem informací, které tento týden v pondělí zveřejnili, se jim čtyřicátník ve středu přihlásil a dokázal odpovědět na všechny otázky včetně výše obnosu.

„Muž kolegům řekl, že to není poprvé, co se mu něco podobného stalo. Sdělil jim, že už si takto dvakrát přišel na služebnu pro větší obnos, když ztratil výplatu,“ přiblížil Ghanem.

Odkud pocházela konkrétně tato více než stotisícová suma, muž strážníkům neřekl. Každopádně městští policisté ověřovali, jestli náhodou někdo podobnou sumu někde neukradl. To se ale nepotvrdilo.

