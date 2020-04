Lístky jenom online. Nové nařízení nadělalo zoologickým zahradám starosti

V rozhodnutí vlády totiž stojí, že návštěvníci sice do zoo ode dneška přijít mohou, ale vstupenku si koupí jen online přes internet. A takovou možnost doposud ani jedna ze zahrad v kraji nenabízela.

„Od pátečního rána, kdy jsme se o této podmínce dozvěděli, jsme pracovali na tom, abychom vstupenky online mohli návštěvníkům nabídnout. Podařilo se nám to dotáhnout do konce a v pondělí otvíráme,“ oznámil v neděli mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč. Lístky lidé koupí přes webový portál GoOut.net a cena se neliší od běžného vstupného.

Největší zoologická zahrada v kraji je však jedinou, které se zprovoznění systému podařilo včas. Třeba v Hodoníně už v pátek věděli, že ještě dnes se ke zvířatům nikdo z veřejnosti nedostane. I když sami volali po dřívějším otevření zahrad.

„Jsme rádi, že můžeme otevřít dřív. Ale podmínka online prodeje u nás otevření zpozdí. Očekáváme, že se nám podaří systém spustit v průběhu dalších dní. Otevřeme určitě ještě v tomto týdnu,“ sdělil ředitel Zoo Hodonín Martin Krug s tím, že se nechali inspirovat prodejním portálem Zoo Liberec.

Slíbil, že i návštěvníci, kteří o této podmínce nebudou vědět předem, lístek získají. „U vstupní brány bude wi-fi. Pokud budou mít lidé u sebe chytrý telefon, vstupenku si mohou koupit. Naši zaměstnanci jim případně pomůžou,“ řekl Krug.

V obchodech se online neplatí, poukazují ve Vyškově

V menších zoo pak převládalo rozčarování. ZooPark Vyškov podle ředitelky Dagmar Nepeřené zatím podmínku online prodeje nevyřešil.

„Příjmy ze vstupného zamrzly, přesto musíme nakupovat krmení pro zvířata, litry dezinfekce, ochranné štíty, mluvítka do pokladen a teď bychom ještě měli řešit e-shop? Nemáme na to peníze. Byli jsme připravení hlídat rozestupy, uzavřít vnitřní expozice. Ale toto povolení s podmínkami přišlo nečekaně,“ zoufala si Nepeřená. Přiznala, že o podmínkách se dozvěděla náhodou až v pátek odpoledne.

„Nevidím v tom logiku. Lidé mohou chodit do obchodů, kupovat si jídlo u okénka. Copak tam platí online? Ne. Jestli je to jen kvůli shlukování, my bychom rozestupy na místě korigovat zvládli,“ zkritizovala Nepeřená.

Vláda kromě „(nákupu) výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, online, bez možnosti jejich zakoupení na místě“ nařídila, že „počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení“.

Třeba pro brněnskou zahradu to znamená, že za den tam může přijít zhruba 5,5 tisíce lidí. Upraví proto i počet vstupenek, které si lidé na daný den budou moci koupit. Zvýšenou pozornost musí věnovat zahrady také dezinfekci a dodržování rozestupů.

Sčítají se mláďata i ztráty

Jako každé jaro, i letos se ve všech zoo lidé mohou těšit na nová mláďata. V Hodoníně přibyl klokan rudokrký, stále se průběžně líhnou chameleoni nebo ptačí obyvatelé zoo. Chovatelé se těší i z mláďat domácích plemen, hlavně kůzlat a jehňat. Nového obyvatele má také mořské akvárium – murénu hvězdovitou. V dubnu z Brna přicestovala lama alpaka Sunny, která se pozvolna seznamuje se stádem. Minulý týden v Hodoníně také zkolaudovali budovu pro zaměstnance a dokončují opravy bufetu.

Brněnští chovatelé hlásí přírůstky u surikat a mary stepní. „Narodila se i mláďata kosmanů běločelých. Sice je vnitřní pavilon opic uzavřený, ale lidé by malá opičátka měli vidět, když vyběhnou do venkovní části,“ podotkl Vaňáč.

Ve Vyškově přivítali dvě telata – zebu zakrslého a skotu cachena – a čtyři koťata kočky domácí bengálské. Veselo je také v unikátní Papouščí zoo v Bošovicích na Vyškovsku, kde mají mláďata arů araraun a červenoramenných, arating slunečních nebo amazónků běločelých.

Jenže narozená mláďata a nově přivezení jedinci nejsou to jediné, co zoologické zahrady sčítají. Kvůli šestitýdenní nedobrovolné pauze hlásí milionové ztráty.

Brno je ve ztrátě asi sedmi, Hodonín čtyř a Vyškov 2,5 milionu korun. „Na případné přesuny zvířat to nebude mít vliv. Dovážíme je ze záchranných stanic bezplatně, případně výměnou s jinými zoologickými. Možná se nedostatek peněz projeví na tom, že se odloží nějaké plánované opravy,“ zmínil Krug. V Bošovicích dokonce museli požádat dárce o finanční a materiální pomoc.