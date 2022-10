Už žádné mříže. Jaguáry uvidí návštěvníci hodonínské zoo nově přes sklo

Starý šelminec se stavěl před více než 45 lety. A podle toho na návštěvníky i působí.

„Lidem to často evokuje vězení, když vidí šelmu za mřížemi. Zvlášť když nevidí, co s nimi děláme v zázemí či v době, kdy v zoo návštěvník není,“ vysvětluje chovatel šelem Jura Hlásenský.

Kvůli malému výběhu se musí šelmám intenzivně věnovat, aby je udržel v psychické pohodě. „Snažím se je zabavit, abych částečně odstranil stereotypní chování, kdy zvíře chodí okolo mříže a takzvaně ‚hodinaří‘ z jednoho rohu do druhého,“ říká chovatel, který šelmám například potravu dává pokaždé na jiné místo, aby zapojovaly mozek při snaze se k ní dostat.

Mění jim skladbu výběhu, vyrábí různé prolézačky a hračky. „Snažíme se zkrátka, aby se cítily dobře a psychicky nestagnovaly,“ popisuje.

Dostanou velký prostorný výběh

Příští rok už by pár jaguárů měl bydlet v novém. Místo dnešního šelmince rozděleného na pět malých částí vznikne velký prostorný výběh. Navíc se půjde do výšky, takže šelmy, které rády lezou po stromech, budou moci využít až tři patra.

„Dnes tvoří šelminec pět výběhů o rozloze zhruba čtyři krát deset metrů. Podle nově zavedených podmínek pro kočkovité šelmy však musí mít jedno zvíře minimální venkovní plochu sto metrů čtverečních. My tedy pro dvě zvířata potřebujeme dvojnásobek. Stejně tak musíme mít zásadně větší světlou výšku výběhu,“ vypočítává ředitel hodonínské zoo Martin Krug.

Při rekonstrukci šelmince se tak půjde místy až do pětimetrové výšky, což je dvakrát tolik, co má expozice dnes. Zahrada má na přestavbu připravených šest milionů korun. Do příští hlavní sezony by mělo být hotovo. Návštěvníci si pak pohled na šelmy užijí úplně jinak.

„Průhledy budou tvořené bezpečnostním sklem, takže návštěvníci budou mít možnost pozorovat zvířata takzvaně ‚face to face‘. Budou mít třeba možnost spatřit je, jak řádí ve vodě, protože expozice bude osazená i malými bazény, které jsou pro jaguáry velmi vhodné,“ naznačuje Martin Krug.

Přestavba šelmince je poslední rekonstrukcí hodonínské zoo. V příštích čtyřech letech by se totiž měla zahrada kompletně zmodernizovat. Vzniknout tu má šest nových pavilonů pro zvířata všech kontinentů.

Jaguáři by se pak měli znovu stěhovat. Starý šelminec by poté mohli obsadit primáti. Při rekonstrukci se tedy myslí i na to, aby byl výběh vhodný pro jiné druhy.