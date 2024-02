Zpackaný pavilon šimpanzů stál 60 milionů, za dalších třicet ho musejí upravit

Nový pavilon je stále prázdný. Stavební práce jsou pozastavené a Zoo Brno už celý rok čeká, co bude dál. Nyní brněnští radní rozhodli, že se původní záměr přepracuje, a to takovým způsobem, že bude potřeba vynaložit další tři desítky milionů. A to se v prostoru šimpanzi stejně neobjeví.

„Investice to není malá, ale myslím, že je to nejlepší řešení. A jsem rád, že jsme se na něm shodli,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Jeho předchůdce ve funkci a stranický kolega Jaroslav Suchý přitom ještě loni na podzim MF DNES tvrdil, že úprava na expozici jiných zvířat nebude nijak nákladná. „Stavební úpravy kvůli šimpanzům by byly příliš drahé, odhadem by šlo o dalších 30 milionů korun,“ zmínil paradoxně stejnou částku, jakou se nyní město rozhodlo vynaložit.

Jak se tedy původně šimpanzí expozice změní? Venkovní výběh se přestaví, aby byl obyvatelný pro jiné primáty, konkrétně zhruba třicetičlennou skupinu dželad (druh paviánů). Dále zde budou mít svou jeskyni damani, upraví se zázemí, interiéry a vznikne i nová expozice nočních druhů zvířat, drobných savců, medúz a hadů. Úprava čeká i venkovní voliéru pro želvy a zoborožce.

Suchý v minulosti mluvil také o tom, že kvůli nepovedené investici zvažuje zoo žalobu na svého bývalého ředitele Martina Hovorku.

Chvátal nyní na dotaz MF DNES odpověděl, že soud se nejspíš konat nebude. „Pochybení bylo velké množství, ale to ještě neznamená, že to jsou záležitosti pro žalobu,“ poznamenal. Hovorka v minulosti jakékoliv výtky odmítl.

Nyní se tak chopí práce projektanti, následovat budou dělníci. Návštěvníci by si měli expozici se zvířaty poprvé prohlédnout v roce 2026.