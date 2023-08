Rozesmátí vlci, opičí výletník i zamilovaný tygr. To jsou hvězdy brněnské zoo

1 Medvěd v postýlce

Manželé Tilčovi se o ledního medvěda Kukulína starali jako o domácího mazlíčka.

První uměle odchovaný lední medvěd v Československu se narodil v roce 1976 právě v Brně a stal se legendou. Za přežití vděčil Kukulín manželům Tilčovým, kteří v zoo pracovali a medvídě si vzali domů, kde jej ukládali do dětské postýlky a krmili z lahve. Brzy jim však jejich host začal devastovat byt. „Zpřevracel vědra s vodou, odpadkový koš si narazil na hlavu a plazil se s ním po bytě. Když jsem mu ho vzala, rozmazal zbytky makrel po podlaze,“ zapsala si Lenka Tilčová do chovatelského deníku.

Tříměsíční medvěd tak musel zpět do zoo. Veterinář Karel Tilč za ním chodil a hrál si s ním. Ke třetím narozeninám dostal Kukulín dárek v podobě samice. Potomky ovšem neměl a v sedmi letech uhynul na zákeřnou chorobu. I tak jeho odchov znamenal významný úspěch.

2 Šimpanzí průkopník

Bipo (vpravo) byl první šimpanz narozený v Československu.

V roce 1967 se šimpanzímu páru Pongovi a Bibině původem z Konga narodil sameček Bipo, který byl prvním rodákem svého druhu na území Československa. Matka jako nezkušená prvorodička mládě nepřijala a výchovy se ujali dva chovatelé, kteří v pavilonu přespávali na lehátku a každé dvě hodiny jej krmili umělým dětským mlékem.

K Bipovi v roce 1968 přibyla samice Dadyna z Kamerunu, která v zoo žila až do roku 2010. Život šimpanzího průkopníka byl bohužel krátký, uhynul už v pěti letech.

3 Rozverné superhvězdy

Medvědice Cora s medvíďaty Tomem a Billem

Asi nikdo nezařídil brněnské zoo větší popularitu než mláďata ledních medvědů. Samice Cora jich odchovala hned pět – v roce 2008 přivedla na svět Billa a Toma, čtyři roky nato Kometu a Nanuka a v roce 2015 Noriu. Bílí drobečkové si v rámci zahrady vysloužili status superhvězd, lidé se jejich rozverných kousků nemohli nabažit a návštěvnost trhala rekordy.

Zatímco matka medvíďat Cora byla odchycena v divočině, jejich před pěti lety uhynulý otec Umca vyrůstal v zajetí a pečoval o něj ošetřovatel Jaroslav Jasínek. „Dělal jsem mu společnost, než do zoo přišla Cora. Když byl malinký, mohl jsem za ním a drbal jsem ho. I v dospělosti mu zůstala dětská povaha,“ vzpomínal před lety.

Cora v listopadu oslaví už 25. narozeniny. Otázka dalších mláďat je tak nejistá. „V jejím věku bychom k ní potřebovali dostat samce brzy, abychom ještě odchov stihli. A k tomu potřebujeme nový výběh, což je náročný projekt v řádu stovek milionů, na který bohužel nemáme peníze,“ podotýká ředitelka zoo Radana Dungelová.

4 Návrat králů

Krátce poté, co se do Brna v roce 2017 po delší pauze vrátili lvi, se samici Kivu narodila mláďata. Ta už však musela smečku opustit.

Před šesti lety se do Brna po delší odmlce s pompou vrátili lvi. A aby nebylo důvodů k radosti málo, nedlouho poté se Kivu a Lolkovi narodili sameček Akashinga neboli Statečný a samička Anoona, což znamená Bůh vidí. Rodinka „králů zvířat“ byla mezi návštěvníky velmi oblíbená, starší potomci však nemohou zůstat ve smečce s rodiči, proto se předloni sourozenci přesunuli do dvou zoo v Polsku.

5 Opičí výletník

Příběh paviána Heika dodnes zajímá návštěvníky brněnské zoo. Kdysi slavný útěkář dnes žije poklidným životem.

Nejslavnějším útěkářem brněnské zoo se stal pavián druhu dželada Heiko, jehož dva výlety sledovalo celé Česko. V roce 2007 využil chvilky, kdy u elektrického ohradníku vypadl proud, a po dvou dnech byl nalezen na stromě uprostřed golfového hřiště u sedm kilometrů vzdálených Jinačovic. Po dvou letech únik zopakoval, když se lekl uspávací pistole, a až po pěti dnech byl chycen přímo v areálu zahrady.

Brňané si paviána oblíbili a na jejich nátlak zoo upustila od plánu přemístit „neposlušnou“ opici jinam. Heikova popularita přispěla ke zvýšení návštěvnosti a jen skrze dárcovské SMS se podařilo vybrat 28 tisíc korun na opravu výběhu. Dnes už je mu 22 let, je klidný a neutíká.

6 Nestor v azylu

Šimpanz Fáben patří mezi nejstarší obyvatele brněnské zoo.

K nejstarším chovancům brněnské zoo patří šimpanz Fáben, který před pár dny oslavil už 44. narozeniny. Narodil se ve Švédsku, do Brna doputoval v roce 1996. Je nekonfliktní, prý vděčný strávník, ze všeho nejraději má banány a taky miluje drbání na zádech. Nyní Fáben spolu se dvěma samicemi kvůli stavbě nového zázemí pobývá v azylu v hodonínské zoo, jejich skupina není chovná. „Stěhování zpět do Brna není na pořadu dne. Zatím nepadlo rozhodnutí, jak to bude se skupinou dále,“ oznamuje mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

7 Zamilovaný tygr

Zatímco s brněnskou partnerkou Satu to tygrovi sumaterskému Dandysovi neklapalo, v Jihlavě našel ve své družce zalíbení.

Na novou partnerku z Indonésie, která by mohla dorazit ještě letos, čeká tygr sumaterský Dandys. Předchozí brněnské pokusy o zplození potomků se samicí Satu nebyly úspěšné, když si však před pěti lety udělal Dandys půlroční výlet do Jihlavy, vzešla z toho dvojčata.

„Je velmi hodný a se samicí Cintou se velice rychle sblížili. Skoro bych se nebál říct, že se do sebe zamilovali,“ líčil tehdy mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč. Dandys se narodil v roce 2012 ve varšavské zoo, v Brně našel domov o dva roky později.

8 Rozesmátí vlci

Trojice vlků arktických, kteří působí, jako by se chechtali, se proslavila napříč světem.

Fotka tří vlků arktických z brněnské zoo se před pár lety šířila jako takzvaný mem neboli internetový vtípek. Autorkou snímku je brněnská fotografka, jež si říká Zoo Snapper. Zoo si jej dala i na výroční turistickou známku vydanou právě k 70. výročí svého otevření.