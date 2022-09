Znojmo táhne a navštěvuje ho stále víc lidí, zdražování se neplánuje

„Turismus je u nás v posledních letech konstantně na vzestupu. Cílená propagace regionu jako skvělého místa pro dovolenou a výlety nese ovoce. Stejně tak se osvědčuje spolupráce s místními podnikateli a vinaři, protože to jsou všechno spojené nádoby,“ hodnotí šéf Znojemské Besedy František Koudela.

Do podzemí, expozice pivovarnictví nebo na prohlídku města a hradebního opevnění přišlo o téměř čtvrtinu víc návštěvníků než v době covidu. „Největší nárůst vidíme v podzemí, kde návštěvníky neomezovaly žádné restrikce jako v předešlých letech,“ komentuje Koudela.

Beseda v posledních letech turistickou nabídku uzpůsobuje tak, aby podpořila služby. „Víme, že pokud dokážeme přilákat návštěvníky do našich provozů, tak zamíří také do restaurací, kaváren, hotelů a na další atrakce,“ vysvětluje Koudela.

I při covidu se cestovnímu ruchu ve městě dařilo díky podpůrnému projektu Znojmo Zadax, kdy lidé za útratu v restauraci nebo hotelu dostali poukázku na volný vstup třeba do podzemí.

Krize je ale patrná. Lidé si více hlídají své výdaje a snížil se počet nocí u ubytovatelů i hodnota útrat v gastropodnicích. „Je to pro nás teď nejdůležitější téma. Chceme i nadále pomoci udržet všechny gastro a ubytovací podniky, které ve Znojmě máme. Právě proto jsme nezvýšili ceny vstupného, přestože se nám zvýšily náklady na provoz. Ať lidé utrácí právě i u podnikatelů, ne jen u nás,“ dodává Koudela.

Vstupné se nezvýšilo ani na vinobraní, letos tak bylo o polovinu nižší než v Mikulově. I tohle vedoucí marketingu Karel Semotam označil za nepřímou podporu podnikatelů. „Nemáme být těmi, co z návštěvníků dostanou co nejvíc peněz, protože kapsa návštěvníka není nevyčerpatelná a pak by neměl na útratu v gastropodnicích nebo za ubytování,“ zdůvodnil.

Nejvíce návštěvníků přijíždí do Znojma z Jihomoravského kraje, Vysočiny, Prahy a Středočeského kraje, z Moravskoslezského a také Zlínského kraje. Pokud se jedná o zahraniční skupiny turistů, tak ti jsou z Rakouska, Slovenska a Polska.

Město se chce orientovat i na pořadatele mezinárodních konferencí, seminářů, sympozií nebo třeba školení. Taková klientela zaručuje akce většího charakteru, a to co do počtu účastníků i finančního rozpočtu. Všichni účastníci se v místech konání takových akcí zpravidla ubytují, využijí gastroslužeb, a co je nejdůležitější – po návratu z cest se do oblíbených destinací vracejí se svými přáteli, blízkými či rodinami.

Beseda spolupracuje s Brno Convention Bureau, které se na tento typ turismu zaměřuje. „Nemáme ambice hostit největší světové konference, ale pokud už budou třeba v Brně či ve Vídni, dokážeme účastníkům nabídnout atraktivní doprovodný program na více dní. Akce menšího charakteru bychom pak do Znojma chtěli ideálně přivést,“ dodává závěrem Koudela.