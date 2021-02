Znojmo proinvestuje čtvrtinu rozpočtu. Opraví chodníky i veřejné toalety

Nebude to lehký rok, ale díky dlouholetému odpovědnému hospodaření se povedlo zachovat extrémně proinvestiční rozpočet. Tak starosta Znojma Jakub Malačka (ČSSD) komentoval rozpočet na letošní rok už z pera nové koalice, který schválilo zastupitelstvo.

Znojmo letos bude hospodařit s výdaji ve výši 991 milionů korun, předpokládaný příjem je 931 milionů korun, což je o 104 milionů méně, než od státu přiteklo do rozpočtu loni. Schodek ve výši 59 milionů korun město pokryje z přebytků z loňských let.



Do oprav a investic míří více než 240 milionů, tedy čtvrtina rozpočtu. „Investovat je lepší varianta než šetřit. Chceme dát lidem práci. Je to mnohem lepší než je dostávat do systému sociálních dávek a podpor,“ doplnil Malačka.

Město například navýšilo peníze na menší opravy chodníků a komunikací z loňských 10 milionů na letošních téměř 13 milionů. „A máme v plánu vrátit veřejné WC na Komenského náměstí. Rekonstruované toalety budou bezbariérové,“ jmenoval Malačka.



Z dalších větších investic lze zmínit revitalizaci parku Kolonka za 12,5 milionu, první etapu rekonstrukce ulic Horova a Vančurova za 10 milionů nebo vybudování vodního prvku na Mikulášském náměstí v hodnotě 6 milionů.

Podpoří nápady lidí a otevřou podzemní kryt

V součinnosti s krajem radnice opraví také průtah Oblekovicemi. Počítá s investicí 6 milionů. Pokračovat má výměna oken v Louckém klášteře a dokončí se oprava takzvané staré školy, ulice Horní Česká a vnitrobloku Dukelská–Sokolovská.



Rozpočet myslí i na projekty lidí, které vzešly z participativního rozpočtu. Chystá jich deset, namátkou rekonstrukci útulku v Načeraticích a revitalizacischodů z louckého parku k řece Dyji. I letos putují finance do oprav škol a školek, celkově asi 25,7 milionu korun.



Znojmo bude od letoška také bohatší o nový turistický cíl – chystá se zpřístupnění podzemního krytu, nalezeného v podstatě náhodou v roce 2019 pod Masarykovým náměstím.



Samozřejmě se někde muselo projevit i snížení příjmů. „Primárně jsme škrtali v provozních úsporách úřadu, pak u příspěvkových organizací, ale také v oblasti sportovních dotací. Letos rozdělíme o 10 milionů méně než loni,“ uvedl starosta.



Toalety za 9 milionů? Jak luxusní dům, spílá opozice

Toto opatření kritizoval opozičník Radomír Kaman (ANO): „Moc se mi to nelíbí v dnešní době, kdy jsou lidé zavření doma a nemůžou provozovat žádné sportovní aktivity.“



Podle starosty však s tím, jak městu rostou výdaje na sociální služby, měli jen dvě varianty – snížit investice, nebo dotace. „My šli cestou snižování dotací, byť víme, že to není populární. Úspora se dotkne primárně profesionálních sportovních klubů,“ přiblížil.



Kaman také označoval zmíněné toalety na Komenského náměstí za 9 milionů jako cenu luxusního domu s bazénem, podle něj se má počkat i s vodním prvkem a místo parku Kolonka rekonstruovat Horní park.

Opoziční zastupitelka Růžena Šalomonová (SPD) zase zpochybňovala, jestli je rozumné investovat úspory a není lepší pamatovat na zadní kolečka. „Nikdo nevíme, jak se budou vyvíjet daňové příjmy, byla bych velmi nerada, aby si město muselo brát nějaké půjčky, aby vůbec mělo na provoz,“ uvedla.



Město ale letošním rozpočtem utrácí méně než 50 procent úspor. „Jsme si vědomi, že nevíme, jak to v dlouhodobém hledisku bude, ale jsme připraveni klidně i obdobnou částku mít i v příštím roce,“ uzavřel starosta.