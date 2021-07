Znojmo chce řešit problémové obyvatele, zřídí speciální zónu

Znojmo se k takovému opatření rozhodlo jako vůbec první na jižní Moravě. Ta byla přitom dosud posledním krajem v Česku, kde kontroverzní opatření nikdo nevyužil. Až do pondělí, kdy jej jednomyslně schválila znojemská rada.



„Jde o více než desítku ulic v historickém centru. Poslední dobou se tam prohlubuje kriminalita a nepořádek, zejména kvůli přistěhování romských rodin ze Slovenska. Nešťastní jsou z nich romští starousedlíci i další obyvatelé. Proto chceme tímhle způsobem regulovat, kdo se do soukromých bytů stěhuje,“ říká starosta Jakub Malačka (nez.).

Podle něj je jinak nemožné zajistit, komu a za jakou částku vlastník byt poskytne. „Obecně jde o to, že spekulanti ubytují za velmi vysoké peníze lidi, o nichž vědí, že dostávají dávku hmotné nouze. Úřad práce peníze úměrné výši nájmu posílá přímo vlastníkovi. Zavedením zóny říkáme, že ten už tuto dávku nedostane. Ve finále je to řešení problému s nepřizpůsobivými občany,“ vysvětluje Malačka s tím, že předpokládá, že nově se už do centra lidé pobírající dávky stěhovat nebudou.

Pro opozici je záměr překvapením. „Vůbec jsme to nevěděli. Nebavili jsme o tom ani na komisi, v níž dlouhodobě řešíme sociální bydlení. Upřímně, jsem rozpačitý, protože nevím o žádném městě, kde by bezdoplatková zóna přinesla opravdu efektivní výsledky. Chybí mi důkaz o vyřešení problému,“ reaguje zastupitel Jan Blaha (ANO).

Podle něj se problém z centra města jen „přelije“ do jiných čtvrtí. „Pokud k tomu dojde, vyhlásíme stejné opatření i tam. Nejde nám primárně o nějaké přemisťování lidí, ale o zamezení problematického chování,“ stojí si za svým starosta.

Expertka: Kriminalitu nevyřeší

Podle analytičky Institutu pro sociální inkluzi Aleny Zieglerové jde o velmi nešťastné řešení. „Od města je to jen hra s voliči. Kriminalitu krok nevyřeší, naopak ji podnítí. Politici nemají záruku, že se lidé přestěhují, nebo majitel sníží nájemné. Lidé budou mít stále potřebu zajistit si bydlení, dál budou shánět peníze. A to může rozvířit nelegální činnost,“ upozorňuje Zieglerová.

A varuje i před paralýzou stěhování. „I ti, kteří chtějí změnit byt kvůli velikosti nebo třeba nájemní smlouvu kvůli podstatným náležitostem, už doplatek nedostanou. Kdo v oblasti žije dlouho a má jen smlouvu na dobu určitou, zůstane v nejistotě. Stačí totiž mezi starou a novou smlouvou vynechat jeden den a příspěvek už nepřijde,“ vysvětluje.

Protože zavedení zóny musí předcházet odůvodnění se statistikou přestupků, trestné činnosti nebo třeba záškoláctví v lokalitě, požádalo Znojmo o „spolupráci“ jeho obyvatele. „Nejde o nabádání k udávání, ale budu rád, když lidé místo lamentování opravdu přestupek, jehož jsou svědky, nahlásí,“ upřesňuje Malačka s tím, že se mohou obracet na linku 156 či využít anonymního formuláře na webu města.

A kontroverzních aspektů je více. Hrozí třeba dominový efekt se zaváděním zón v dalších obcích. Ostatně před čtyřmi lety ústavní stížnost kvůli bezdoplatkovým zónám podala skupina senátorů. Verdikt zatím nezazněl. A znojemský záměr se nelíbí ani krajské radní pro sociální oblast Janě Leitnerové (Piráti).

„Není to systémové ani funkční řešení. Ačkoli se k bezdoplatkovým zónám některá města a obce uchylují, po čase pak samy přiznávají, že vlastně nevědí, zda to přináší nějaký efekt a zda se daří řešit situaci s nedostupností bydlení či obchod s chudobou,“ uvádí Leitnerová.

S Malačkou chce situaci probrat a nabízí mu pomoc kraje i odborníků. „Konzultoval jsem situaci v Karviné i Sokolově a tam si opatření pochvalují,“ kontruje Malačka.

Není ale vyloučené, že kraj zavedení zóny Znojmu stopne. „V minulosti už jiné kraje zasáhly, při přezkumu rozhodly o zrušení zóny třeba Královéhradecký, Olomoucký či Středočeský kraj. Chci se však v první řadě podrobně seznámit se situací ve Znojmě a jednat s vedením města, ne jít rovnou do konfliktu,“ doplňuje krajská radní.

Problémy se sociálně slabými lidmi jsou i jinde v kraji, hlavně v Brně a Břeclavi, nicméně tam bezdoplatkové zóny rozhodně neplánují. Možnost vyhlásit je na svém území, především v sociálně vyloučených lokalitách, mají města od roku 2017. Počet takových zón rok od roku stoupá. I se znojemskou jich je aktuálně 104.