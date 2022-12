Křehká znojemská koalice narazila, kvůli bouračce jí chyběl klíčový hlas

K přijetí jakéhokoli návrhu je totiž potřeba 16 z 31 hlasů. Ovšem vládnoucí svazek ANO, SPD a Znojmáků jich měl na zmíněném jednání jen patnáct, protože zástupce Znojmáků Bert Bartas kvůli dopravní nehodě nečekaně nedorazil.

„Pokud bychom od začátku jednání postupovali stylem, že ‚všechno od stávající koalice je špatně‘, tak by neměla dost hlasů ani na schválení programu a šlo by se za minutu domů. Jak jsme ale slíbili, my takto opravdu fungovat nechceme. Stále platí, že jsme a budeme konstruktivní opozicí, proto jsme podpořili drtivou většinu navržených bodů,“ poznamenal exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Kvůli nedostatku hlasů však nová koalice neprosadila přeobsazení jednatelů a členů dozorčích rad ve společnostech s vlastnickým podílem města nebo zástupců na valných hromadách spolků a dobrovolných svazků, v nichž je Znojmo členem. A také vyšší dotace pro fotbalové 1. SC Znojmo a TJ plavání Znojmo.

„Naše koalice je jednotná. Bohužel nejsme imunní proti nenadálým událostem, což platí bez ohledu na počet členů koalice. Jsem ráda, že je kolega Bert Bartas v pořádku. Na poslední schůzi nám jeho podpora chyběla, nicméně chyběli také tři opoziční zastupitelé. Stát se to může, věřím, že to byla ojedinělá situace,“ komentuje situaci starostka Ivana Solařová (ANO).

Zmíněné body zařadí k projednání hned na nejbližší schůzi zastupitelstva, tedy 19. prosince. „Tento odklad nepovažuji za zásadní. V případě neschválení dotací pro 1. SC Znojmo mě mrzí postoj opozice, která pomoc fotbalovému klubu na minulém zastupitelstvu nepodpořila, což platí i v případě plavání,“ říká Solařová, jež pro případ nemoci či plánovaných zahraničních cest počítá s online přenosy a distanční účastí zastupitelů.

Prioritou je rozpočet

Podle znojemského politologa Jaromíra Příkazského je ovšem tak křehká většina vždy riziková a podobné situace hrozí i v budoucnu. A to i v případě přijetí distanční formy hlasování. „Každopádně toto první řádné zastupitelstvo přineslo absurdní stav. Při takto nenadálé situaci se jedná zčásti o politickou kulturu a zčásti o jednání se zástupci opozice, která je sice politicky pestrá, ale pořád poněkud nelogicky postupuje jednotně,“ poukazuje Příkazský.

Zároveň ovšem souhlasí s tvrzením Solařové, že neschválené body jsou spíše technického rázu a lze je snadno napravit na dalším zastupitelstvu. „Tedy za předpokladu, že radniční koalice bude opravdu schopna udržet svoji deklarovanou většinu,“ podotýká politolog.

Solařová v nejtěsnější koaliční většině problém nevidí. „Myslím, že zastupitelé by měli spolupracovat ve prospěch občanů Znojma a hledat názorovou shodu na základě kompromisů, nikoli silového nátlaku. Náš koaliční model je poměrně obvyklý způsob vládnutí v mnoha městech napříč republikou. Mimochodem v roce 2010 vznikla ve Znojmě menšinová koalice, která fungovala jen díky podpoře KSČM. A v jejím čele seděli i někteří hlasití kritici z řad dnešní opozice,“ zdůrazňuje starostka, která nyní za absolutní prioritu považuje projednání a schválení rozpočtu na příští rok, aby město nemuselo hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Plánů má nová koalice hodně, ale zůstává otázkou, jakou bude mít sílu na jejich prosazení. Z programového prohlášení na další čtyři roky vyplývá, že provede audity fungování městského úřadu i příspěvkových organizací a revizi systému přidělování dotací na sport a kulturu. Hodlá také důkladně prověřit a zvážit další využití významných objektů, které město v uplynulých letech pod vedením sociálních demokratů zakoupilo do svého vlastnictví – takzvaného Domečku, bývalé pošty a sportovní haly ve Dvořákově ulici.

„Investice budeme plánovat nad rámec jednoho volebního období. Chceme mít připravené projekty pro případ, že se naskytnou možnosti čerpání dotací,“ nastiňuje starostka. U všech investic se mají sledovat tři základní kritéria, a to finanční náročnost, udržitelnost a především smysluplnost, aby sloužila maximálnímu počtu lidí.

Nová koalice dále avizuje, že připraví vizi rozvoje Louckého kláštera, revitalizaci náměstí Svobody a zahájí první etapu úprav Horního parku. Další kapitoly slibují navýšení počtu parkovacích míst, snížení energetické náročnosti města, přípravu stavby nového domova pro seniory, rozvoj pečovatelské služby a podporu mobilní hospicové péče.