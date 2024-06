Kdo při průjezdu viděl jen paneláky, ten v centru žasne, říká propagátor Znojma

„Kultura se musí pořád obhajovat a připomínat, že vzdělává a vychovává každého z nás,“ tvrdí muž, který má ten nejsilnější argument – od doby, kdy je ve vedení této příspěvkové organizace, se její hospodaření dostalo do černých čísel. Transformoval totiž kulturu a cestovní ruch do jednoho.

Propojení kultury s cestovním ruchem, což byla jedna z vašich priorit, se tedy povedlo?

Hodnotím, že ano. Cestovní ruch byl dřív hodně skloňovaný, ale vždycky se jen udělal zápis a nic se nestalo. Nebyl tam rukopis, jednotná linka a patriotismus, protože hodně věcí se soutěžilo, a taky tehdy Beseda zajišťovala propagaci pro celé Znojemsko, což nejde (dnes to – i díky Koudelovi – zajišťuje destinační společnost ZnojmoRegion – pozn. red.). Postavil jsem marketingové oddělení a měl štěstí na lidi, které jsem si vybral, že tím žijí. A i v kultuře stavím na týmovosti, každý má k něčemu blízko a hezky se doplňují.

Uvedete konkrétní příklad takového propojení?

Znojemské kulturní léto. Člověk přijede původně do podzemí, a najednou zjistí, že támhle je divadelní představení a tam zase hraje cimbálka, že se to nedá za dva tři dny stihnout a musí se vrátit. Stejně tak třetí den vinobraní. Neděle už není o velkolepém programu, ale návštěvník si projde město, koupí burčák a vidí památky, jichž by si v pestrém pátečním a sobotním programu nevšiml. Takže neděle je taková pozvánka – přijeďte k nám nejen o vinobraní!

Proč by měl člověk jet na vinobraní právě do Znojma?

Vinobraní máme v republice hodně, nicméně my se chceme odlišovat. Nabízíme historickou scénu, hlavně svým rozsahem a pojetím jedinečný průvod, jenž je obrovským zážitkem. Kdo ho spatří poprvé, zažije wow efekt. To ale mimochodem platí i u lidí, kteří Znojmem vždycky akorát projížděli a viděli jen paneláky. Když přijdou do centra, žasnou. Ale zpět k vinobraní, kde je jedna věc program, ale my díky mnoha scénám nabízíme taky komfort. A současně třeba i víno v mázhausech středověkých a barokních domů, kam se běžně nedostanete. Podařilo se nám též zvednout úroveň jeho pití, kdy jsme odbourali kelímky a burčák je na druhém místě – víno je totiž pozvánkou na celý rok.

Jde o to nejnáročnější, co během roku připravujete?

Co se bezpečnosti týče, je ohromující, na co všechno musíme dbát a jak spolupracujeme s bezpečnostními složkami, spoustu toho ani nesmíme říkat. Plánujeme dopředu, teď už máme téměř poskládané vinobraní na příští rok, a dokonce mám podepsané dvě smlouvy na rok následující. Ohledně organizace je ale náročný i třítýdenní advent a šedesátidenní Znojemské kulturní léto, u něhož jsme pyšní, že je tak programově pestré.

Město co do návštěvnosti „nakopl“ za covidu projekt Znojmo Zadax, čísla však rostla už delší dobu, že?

Ano, od roku 2016. Před covidem jsme připravovali kongresovou turistiku, a najednou přišly restrikce. Po cestě do Prahy se mi v hlavě zrodila myšlenka, že by ten, kdo utratí peníze u místních podnikatelů, za to mohl získat slevy, a s tím jsem přijel do kanceláře. S kolegy jsme si dali 48 hodin a oni už pak chrlili nápady na název, fungování i vizuál a šli jsme do risku. Myslel jsem, že v covidu přijdeme o tržby na provozech, ale byly ještě o 130 procent vyšší, než s čím jsme počítali původně. A čísla návštěvnosti stoupají dál, meziročně jde o nárůst kolem dvaceti procent. U podzemí to bylo za poslední sezonu o čtyři tisíce návštěvníků víc než v jiných letech.

Čím to?

Máme data, víme, odkud k nám jezdí nejvíc návštěvníků, a můžeme si třeba říct, že se budeme dva roky soustředit a nejvíc investovat do Ostravska – a skutečně pak vidíme, že si odtud lidé kupují vstupenky na vinobraní a jezdí zájezdy. Takže se soustředíme tam, kde vidíme potenciál, než abychom to tříštili, protože nikdy sem nepozveme všechny. Jsme příspěvková organizace a máme omezený rozpočet.

Znojemské historické vinobraní Jubilejní 40. ročník se koná 13. až 15. září a nabídne téměř 200 programových bodů na 13 scénách.

Lákadlem je páteční a sobotní průvod s pětistovkou postav. Vedle krále Jana Lucemburského v podání herce a Znojmáka Miroslava Hraběte se stane poprvé královnou Eliškou Přemyslovnou znojemská rodačka Zuzana Mráková. Novinkou je postava Oty Habsburského, role se v sobotu ujme herec Martin Kraus.

Zahrají Ewa Farna, skupina IMT Smile, Vojtěch Dyk, Monkey Business, David Koller, Wohnout, Nedivoč, The Stylists a mnozí další.

Zaujme i ulička chudiny, historická krčma, rytířské turnaje, tržiště nebo scéna vinařů VOC Znojmo.

Základní permanentka je k dostání do konce léta za 750 Kč, na místě o stovku dráž. Děti do 15 let neplatí.

Jak vám ztěžuje práci to, že ve Znojmě není pořádný sál?

Hodně. Pořád omílám, že potřebujeme kvalitní, hezký kongresový sál. Alespoň jsme teď se ZnojmoRegion vytipovali seznam subjektů, které nějaký sál mají. Takže sice jsme omezeni tím, jakou kapacitu mají, a jsme ve druhé řadě za Prahou a Brnem, ale máme co nabídnout, co se doprovodného programu týče. A ten potřebuje každá akce. U nás se dá využít i podzemí, průvodce, vláček nebo zvýhodněné vstupy do městských objektů.

Měli jste ambici prodloužit turistickou sezonu, to se daří?

Ano, cíl byl konec října, ale už je to i listopad. A začátek sezony je pro nás v květnu.

Před vámi se vedení Besedy hodně měnilo, vy slavíte ve funkci deset let. Bilancujete?

Dívám se dopředu. A stále vnímám, že to mám brát s pokorou a učit se z toho, co nefunguje. Je třeba naslouchat, aby člověk neopakoval chyby. Kultura i cestovní ruch jsou těžké v tom, že musíte pořád přicházet s novými nápady, a jenom se utvrzuju, že člověk je může mít sebelepší, ale musí mít kolem sebe šikovné lidi. Jsem velmi hrdý, ale někdy k sobě možná zbytečně tvrdý a měl bych si to víc užít…

Jste rovněž předsedou spolku vinařů VOC Znojmo, nevadilo to?

Já to bral jako přidanou hodnotu pro Besedu, neboť i ve vinařství jsem spolupracoval s lidmi, již v cestovním ruchu něco dokázali. Současně při spoustě akcí jsme byli jako VOC partnery, takže jsem věděl, do čeho jdu, a vnímal jsem též to, že ve státní správě vše trvá třikrát déle.

Komplikuje vám práci měnící se politická garnitura nebo fakt, že jste sám vkročil do politiky jako zastupitel za ODS?

Ať už ve vinařství, nebo v kultuře, politice jsem se nikdy nevyhnul, vždy tam byla, vždy jsem si musel spoustu věcí obhajovat a bylo hodně složitých momentů. Nicméně už ve výběrovém řízení jsem prezentoval, že si budu věci dělat tvrdohlavě po svém.