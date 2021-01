Ve Znojmě vzniká muzejní čtvrť. Chystá se expozice o Přemyslu Otakarovi II.

„Rádi bychom jich v budoucnu dosáhli při postupné revitalizaci a zpřístupňování prostoru znojemského hradu, pivovaru, bývalého dvojitého kláštera minoritů a klarisek a bezprostředního okolí,“ přiblížil starosta Znojma Jan Grois (ČSSD) s tím, že jde o velice významnou lokalitu a při jejím dalším rozvoji je zapotřebí spojit síly.

Konkrétně jde o to, že mají být upraveny další budovy bývalého pivovaru, aby tam mohly být zpřístupněny depozitáře a expozice prezentující nejen historické, ale i umělecké, archeologické, přírodovědné, etnografické a geologické sbírky Jihomoravského muzea.



V plánu je i výměna dvou budov. Bývalý klášter klarisek poblíž pivovaru dnes využívá Obchodní akademie. Naopak budova v Alšově ulici, kterou kdysi potřebovala zemědělská škola, zeje už roky prázdnotou.



Chystají se tak škatulata – do nevyužité bývalé školní budovy se nastěhují studenti „obchodky“. A do uvolněných budov bývalého kláštera klarisek se přesunou muzejníci, respektive administrativní, konzervátorské a další technická pracoviště znojemského muzea.



Memorandum chválí i opoziční politici. „Jde o exaktně formulované cíle. Naprosto srozumitelné ve smyslu, ve kterém si i já myslím, že by se celý areál znojemského hradu měl vyvíjet,“ uvedl zastupitel a historik Jiří Kacetl (Pro Znojmo) s tím, že velmi kvituje hlavně právě přesun školy a uvolnění pro muzeum.

„Tím v areálu v ulici Přemyslovců vznikne taková muzejní čtvrt. To je pochopitelně na několik let dopředu, ale je to dobrá myšlenka. Jsem velmi rád, je ale jasné, že peníze budeme muset jako město i kraj hledat i na národní úrovni, ale i v přeshraničních projektech,“ dodal.



Hotovo nebude v řádu měsíců, upozorňuje starosta

Grois souhlasí, že jde o běh na dlouhou trať a investice budou nemalé.



„Budova v Alšově ulici je už mnoho let prázdná a pravděpodobně potřebuje investici, aby se studenti mohli přestěhovat. Jihomoravský kraj chtěl budovu prodat, pak z ní mělo být středisko pro muzeum, což bylo nevhodné, když sídlí někde jinde. Toto je logický krok. Jednání budou dál probíhat, určitě nebude hotovo v řádu měsíců nebo dvou tří let,“ upřesňuje starosta.



Memorandum si jako další cíl stanovilo také vybudování prostor v hradu pro stálou expozici věnovanou historii i prezentaci rotundy sv. Kateřiny. Další expozice vznikne přestavbou bývalého kláštera minoritů a úpravou prostoru bývalého klášterního kostela.

„Ta má připomenout několikaleté uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli,“ dodává mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.



Minoritský, později františkánský klášter, tak byl první hrobkou pro krále železného a zlatého. V kryptě kostela byl pochován v letech 1279 až 1296, kdy české země procházely nestabilitou po tragické bitvě na Moravském poli.

„Dalším důkazem o důležitosti kláštera v rámci Znojma a širokého okolí je událost z ledna roku 1307, kdy se zde sešli český král Rudolf I. se svým otcem, římským králem Albrechtem I., aby zde vyhlásili nový řád posloupnosti panovníků na českém trůnu,“ uvádí historik Kacetl v 77 divech Znojma.