Dukla pro plesy ve Znojmě končí, přestaví ji na byty. Hledá se náhrada

Centrum se začátkem roku 2014 oddělilo od bývalého hotelu Dukla, který majitel přeměnil na pokoje pro dlouhodobý pronájem. Centrum teď čeká stejný osud. Zástupce vlastníka a provozní ředitel Bytového a společenského centra Archa Lukáš Jelínek potvrdil, že už o tom informovali radnici.

„V současné době běží plesová sezona a nájemce (konferenčního a společenského centra – pozn. red.) Gato production bude mít tento prostor v pronájmu do doby, než proběhne plánovaný záměr přestavby na bytové jednotky. Přesný termín v současné době nejsem schopen sdělit, ale předpokládá se podle projektu konec roku 2024, spíše ale jaro 2025,“ uvádí.

To jsou ještě dvě sezony. „Je to tedy ještě o jeden rok déle, než bylo původně v plánu. Po celou dobu se budou moci konat plesy, koncerty a jiné kulturní akce,“ uklidňuje za Gato production Ilona Irmannová.

Otázka je, co bude pak. Město sice má v majetku legendární Domeček, který koupilo předchozí vedení radnice, ale na rekonstrukci nejsou peníze. „Vize nového kulturně-společenského centra v Domečku je to, co nás v koalici spojuje. Abychom však mohli tuto vizi zrealizovat, musíme nejprve najít zdroje financování, a tohle bez dotací nepůjde,“ uvedla v posledních radničních Znojemských listech místostarostka Bohumila Beranová.

Domeček totiž potřebuje rekonstrukci. A nejen to. „Spolu s tím bude nutné vyřešit také dopravní situaci a parkování v této lokalitě, což je pro provoz takto významného společenského a kulturního centra zásadní,“ doplňuje mluvčí radnice Pavel Kovařík.

V jízdárně vznikne velkokapacitní sál

Mnohem blíž je tak jiná rekonstrukce. „V blízké budoucnosti počítáme s alternativou pro pořádání plesů a kulturních akcí v bývalé jízdárně Louckého kláštera. Na rekonstrukci má město přislíbenou dotaci,“ připomíná mluvčí Kovařík. Konkrétně od ministerstva kultury prostřednictvím Národního plánu obnovy. Předpokládané náklady jsou 102,5 milionu korun, státní peníze mohou pokrýt kolem dvou třetin nákladů.

Jde o zásluhu bývalého vedení radnice, které nechalo také zpracovat projekt, získalo podporu kraje a uzavřelo smlouvy s dvanácti partnery projektu, kteří tady mají zájem pořádat více než dvě stě akcí ročně – jde o místní školy, vinařství, spolky nebo hospodářskou komoru.

„Na projektu jsme strávili hodně času a jsem přesvědčený, že to byl správný krok. O výsledku žádosti o dotaci by mělo být jasno v průběhu následujících týdnů,“ uvedl nedávno bývalý starosta Jakub Malačka.

Velkokapacitní multifunkční sál, jenž vznikne v jízdárně, pojme až osm set lidí. Bude tak dost velký pro pořádání koncertů, divadelních představení, kongresy a mnohé další akce. Velkou výhodou také je, že bude ve vlastnictví města.

S nedostatkem peněz a zároveň potřebou opravovat a stavět mohou pomoct i takzvané PPP projekty, což je model, kdy radnice spolupracuje s partnery ze soukromé sféry. Malačka před volbami hovořil o tom, že by jej chtěl využít právě pro revitalizaci kláštera.

I nová koalice si je dala do programového prohlášení, podle starostky Ivany Solařové ale přes nesporné výhody s sebou nesou i určitá rizika a větší náročnost na přípravu.

„Ve smyslu spolupráce s podnikateli se nechceme omezovat na PPP projekty, spíše hledáme cestu průběžné spolupráce. Chceme rozjet podnikatelské grémium, které bude platformou pro místní podnikatele a živnostníky, zejména ty menší. Chystáme také projekty na podporu rozjezdu podnikání,“ uzavřela.